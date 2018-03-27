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Тюменцы в тройке лучших по результатам математической контрольной Яндекса

13:43 27 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
Яндекс-контрольная. Фото: блог Яндекса

262 тюменца написали пробную и итоговую контрольную по математике Яндекса "Что и требовалось доказать".

Пятерки за "боевую" версию получили 28% участников, четверки — 24%, тройки — 26%. По доле отличников и хорошистов Тюмень заняла третье место среди городов, где работу выполнили больше 100 человек.

Решать задачи можно было онлайн или в одном из учебных заведений страны, в том числе в Многопрофильном колледже Тюменского индустриального университета. В этом году контрольная для тюменцев оказалась легче, чем в прошлом: на пятерки и четверки ее выполнили 52% участников, а в 2017 году — 49%. В целом по России отличников и хорошистов в этом году 44%.

По данным пресс-службы Яндекса, всего в контрольной приняли участие 22 тыс. человек. За "боевую" версию работы пятерку получили 21% участников, четверку — 23%, а тройку — 31%. Для пятерки нужно было правильно сделать девять задач. Все задачи верно решили 11% писавших контрольную.

Меньше всего сложностей вызвала шестая задача про необычных кошек и собак: правильных ответов было 83%. Самой сложной стала четвертая задача — про закупку толстовок. Ее решил только каждый третий. На выполнение контрольной отводился час, но в среднем она заняла меньше времени — 38 минут. Отличникам понадобилось 33 минуты, хорошистам — 44, а троечникам — 46.

Мужчины и женщины решали контрольную в среднем одно и то же время, но представители сильного пола справились с ней лучше. Четверки и пятерки получили 48% мужчин и 39% женщин. Доля тех, кто написал работу на "хорошо" и "отлично", в разных возрастных группах примерно одинаковая (43-44%), ниже она только в возрастной группе от 55 лет (30%). Отличников больше всего среди участников до 18 лет, но и двоечников тоже.

Среди российских городов, где работу писали не меньше 100 человек, лучшие результаты в Нижнем Новгороде — пятерки и четверки здесь получили 54,2% участников. На втором месте Казань, где 52,3% отличников и хорошистов, а на третьем — Тюмень (52,2%).

В прошлом году картина была немного другой: тогда в тройку лидеров вошли Казань, Петрозаводск и Томск.

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Теги: математика , Яндекс

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