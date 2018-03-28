Битву хоров и ярмарку устроят в Каскаре

Каскаринцев приглашают на битву хоров и ярмарку. Фото atmr.ru

21 коллектив из 19 муниципальных образований примет участие в традиционной "Битве хоров", которая пройдет в каскаринском Центре культуры и досуга "Юность" 31 марта, начало в 12 часов. Мероприятие посвятят 95-летнему юбилею Тюменского района.

В составе творческих коллективов более 350 человек разных профессий: от сотрудников жилищно-коммунального хозяйства и почты до учителей и воспитателей детских садов, которых объединила любовь к песне.

Подготовку к "Битве хоров" коллективы начали в январе. В репертуаре - народные, эстрадные песни, а также песни из кинофильмов. Вход свободный.

После творческого конкурса каскаринцев приглашают на ярмарку сельхозпредприятий Тюменского района. Она откроется в 13 часов на площади возле центра культуры. Продукцию предложат предприятия "Ясень-Агро", "ПРОДО Тюменский бройлер", "Сибрыбпром", "Пышма-96", птицефабрика "Пышминская" и ИП Торопова, а также личные подсобные и фермерские хозяйства. В ассортименте - молочная продукция, мясо птицы, полуфабрикаты из мяса птицы, мясо кроликов и полуфабрикаты из него, свинина, колбасные изделия, рыбная продукция, рыбные пресервы, мед и орехи, квашеная капуста и бочковые соленые огурцы.

На ярмарке можно будет купить молодняк сельскохозяйственных животных и птицы, кроликов, коз.

Участие в ярмарке примут также ремесленники Тюменского района, сообщает управление информационной политики и информатизации.