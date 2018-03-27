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Волонтеры подарили праздник тюменским семьям

14:49 27 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
Волонтеры подарили праздник тюменским семьям. Фото со страницы организации "Подари ребенку праздник" во "ВКонтакте"

Более 300 детей приняли участие в проекте "Добровольцы – семьям", который действовал в Тюмени и Тюменском районе с осени 2017 года. Его автором и организатором выступила региональная благотворительная общественная организация Тюменской области "Подари ребенку праздник", партнером проекта в Тюменском районе стал Молодежный центр "Поколение".

В августе 2017 года проект получил государственную поддержку в размере 150 тыс. рублей из бюджета Тюменской области по итогам конкурса среди детских и молодежных социально ориентированных некоммерческих организаций.

В течение семи месяцев в рамках проекта добровольцы проводили занятия по прикладному творчеству - акваанимации, песочной терапии (космический песок, рисование цветным песком), рисованию пластилином и пальчиковыми красками, учили гончарному делу. 

Основной площадкой для занятий в Тюменском районе стали клубы молодых семей МЦ "Поколение". Для 17 клубов молодых семей в рамках проекта был разработан свой логотип.

Помимо творческих встреч, добровольцы в новогодний период подарили праздничное настроение воспитанникам Успенского детского дома-интерната. Добровольцы провели игры и конкурсы, а еще привезли с собой представителей символа года – питомцев организации "Собаки на радость детям". Дед Мороз побывал в гостях и исполнил желания ребят в 14 семьях из разных муниципальных образований Тюменского района. Новогоднее настроение команда организаторов подарила и городским детям с расстройством аутического спектра, организовав интерактивные площадки на новогоднем утреннике, сообщается на сайте Тюменского муниципального района со ссылкой на общественное движение "Подари ребенку праздник".

 

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Теги: благотворительность , Год волонтера , Тюменский район

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