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Тюменских участников акции "Маршрутом Чехова по Сибири на Сахалин" наградили дипломами

15:00 27 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
mkrf.ru

Тюменская область заняла четыре призовых места на всероссийской акции "Маршрутом А.П. Чехова по Сибири на Сахалин" по итогам 2017 года.

В рамках акции прошло 34 мероприятия, в которых приняли участие более семисот человек. В Тюменской области участниками акции стали музей "Дом Машарова" в Тюмени, Ялуторовский музейный комплекс и Абатский районный дом культуры. Эти учреждения награждены сертификатами участников и бонусами "Сибирского тракта", которые позволяют путешествовать со скидкой по Сибири.

В номинации "Просветительская миссия" – дипломом первой степени и премией в 1000 бонусов награжден Ялуторовский музейный комплекс за организацию литературно-театральной гостиной "Мой Чехов".

Музей "Дом Машарова" в Тюмени стал единственным среди участников акции 2017 года, который взял сразу три призовых места за литературно-творческий вечер "Писатель на все времена": в номинации "Креативность" - диплом первой степени и премию в 1000 бонусов, в номинации "Приобщение к миру А.П. Чехова" - диплом третьей степени и премию в 300 бонусов и в номинации "Театрализации А.П. Чехова" - диплом третьей степени и премию в 300 бонусов, сообщает информационный центр "Сибирский тракт"

Мероприятия всероссийской акции "Маршрутом A.П. Чехова по Сибири на Сахалин" приурочены к датам проезда Чехова и направлены на стимулирование интереса к великому писателю, на повышение привлекательности его маршрута во время путешествия на Сахалин. Тюменская область ежегодно принимает активное участие в акции, начиная с 2013 года – с момента запуска проекта. 

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Теги: акция , Антон Чехов

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