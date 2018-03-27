Тюменских участников акции "Маршрутом Чехова по Сибири на Сахалин" наградили дипломами

mkrf.ru

Тюменская область заняла четыре призовых места на всероссийской акции "Маршрутом А.П. Чехова по Сибири на Сахалин" по итогам 2017 года.

В рамках акции прошло 34 мероприятия, в которых приняли участие более семисот человек. В Тюменской области участниками акции стали музей "Дом Машарова" в Тюмени, Ялуторовский музейный комплекс и Абатский районный дом культуры. Эти учреждения награждены сертификатами участников и бонусами "Сибирского тракта", которые позволяют путешествовать со скидкой по Сибири.

В номинации "Просветительская миссия" – дипломом первой степени и премией в 1000 бонусов награжден Ялуторовский музейный комплекс за организацию литературно-театральной гостиной "Мой Чехов".

Музей "Дом Машарова" в Тюмени стал единственным среди участников акции 2017 года, который взял сразу три призовых места за литературно-творческий вечер "Писатель на все времена": в номинации "Креативность" - диплом первой степени и премию в 1000 бонусов, в номинации "Приобщение к миру А.П. Чехова" - диплом третьей степени и премию в 300 бонусов и в номинации "Театрализации А.П. Чехова" - диплом третьей степени и премию в 300 бонусов, сообщает информационный центр "Сибирский тракт"

Мероприятия всероссийской акции "Маршрутом A.П. Чехова по Сибири на Сахалин" приурочены к датам проезда Чехова и направлены на стимулирование интереса к великому писателю, на повышение привлекательности его маршрута во время путешествия на Сахалин. Тюменская область ежегодно принимает активное участие в акции, начиная с 2013 года – с момента запуска проекта.