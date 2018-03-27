В Тобольске работают граждане Индии, Турции, Китая

Фото ИА "Тюменская линия"

Почти четыре тысячи иностранных граждан поставлено на первичный миграционный учет в Тобольске за два месяца 2018 года.

Об этом сообщила начальник отдела по вопросам миграции МО МВД России "Тобольский" Ольга Кирочкина. По ее словам, в 2017 году на миграционный учет поставлены 25 тыс. человек.

"Увеличение числа иностранцев связано с масштабным строительством предприятия ЗапСибНефтехим. Сейчас проект вошел в пиковую фазу, требуется больше работников. Ежедневно на миграционный учет мы ставим 337 человек", - отметила Ольга Кирочкина.

Иностранных работников привлекают 76 организаций. Больше всего в Тобольске граждан Узбекистана (около 7 тыс.) и Казахстана (более 4 тыс. 300), также Таджикистана и Армении. Из дальнего зарубежья в Тобольск приехали граждане Китая, Индии, Турции, КНДР.

Большая часть иностранцев проживают в вахтовых городках на территории промышленной площадки. Часть работников живут в 16 городских хостелах.

Ольга Кирочкина отметила, что все иностранцы, проживающие в Тобольске, ведут себя спокойно и дисциплинировано. Роста преступлений, совершенных иностранными гражданами, также в их отношении, не наблюдается.

Выдворено 15 иностранных граждан из-за различных нарушений. 13 иностранцам сокращен срок пребывания в Тобольске. Они работали не по заявленным в патентах специальностям.

Евгений Новоселов