Оформить багаж в поезда дальнего следования можно через Интернет

фото: ИА "Тюменская линия"

Услугу по оформлению электронных документов для багажа до 200 кг в специализированных купе можно получить в сети Интернет, сообщает РЖД.

Ранее компания "Российские железные дороги" запустила оформление квитанции для провоза животных и дополнительной ручной клади: электронной, бытовой видео– и аудиотехники, спортивного и туристического инвентаря на корпоративном сайте.

"Переход на онлайн-оформление перевозочных документов существенно увеличил популярность данной услуги и повлиял на сокращение количества нарушений при перевозке багажа в поездах дальнего следования. В феврале пассажиры приобрели почти 25 тыс. багажных квитанций, из которых 20% были оформлены через Интернет. В целом с начала 2018 года через все каналы продаж было оформлено уже более 70 тысяч таких документов. Прирост к аналогичному периоду 2017 года составил почти 50%", – говорится в сообщении.

Оформить перевозку багажа онлайн можно как во время покупки билета на поезд, так и в дополнение к нему в любой день перед началом поездки. Для размещения багажа в поезде пассажиру необходимо предъявить распечатанную квитанцию.