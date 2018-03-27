Основная часть мигрантов трудится на строительных площадках Тобольска

фото "Тюменская линия"

До 95% трудовых мигрантов, которые в 2017 году получили визу или разрешение на работу в Тюменской области, были заняты на строительных площадках Тобольска. Как сообщил на пресс-конференции в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" председатель областного комитета по делам национальностей Евгений Воробьев, это около 14 тысяч человек.

"Они и сейчас продолжают там работать, - сообщил он. - И поэтому к Тобольску было приковано особое внимание. С ними встречались специалисты комитета, руководители национальных диаспор, представители духовенства. Две трети этих мигрантов посещают мечеть, и такая возможность им предоставлена".

Оставшиеся 5% мигрантов, официально проживающих в регионе, по словам Евгения Воробьева – это студенты, обучающиеся в тюменских вузах. "Это 1-1,5 тысячи человек, - пояснил он. - Работники учебных заведений работают с ними по специальной программе, которая включает все элементы адаптации. Внимание к ним пристальное и предметное, и то, что в последние годы у нас не было никаких столкновений и обострений на этой почве, свидетельствует о том, что в этом направлении мы работаем правильно".

Борис Олейник