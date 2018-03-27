up

27.03.2018 вторник

USD 57,0039

EUR 70,5708

В Тюмени 1..3 С 6 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Общество

Основная часть мигрантов трудится на строительных площадках Тобольска

16:38 27 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
фото "Тюменская линия"

До 95% трудовых мигрантов, которые в 2017 году получили визу или разрешение на работу в Тюменской области, были заняты на строительных площадках Тобольска. Как сообщил на пресс-конференции в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" председатель областного комитета по делам национальностей Евгений Воробьев, это около 14 тысяч человек.

"Они и сейчас продолжают там работать, - сообщил он. - И поэтому к Тобольску было приковано особое внимание. С ними встречались специалисты комитета, руководители национальных диаспор, представители духовенства. Две трети этих мигрантов посещают мечеть, и такая возможность им предоставлена".

Оставшиеся 5% мигрантов, официально проживающих в регионе, по словам Евгения Воробьева – это студенты, обучающиеся в тюменских вузах. "Это 1-1,5 тысячи человек, - пояснил он. - Работники учебных заведений работают с ними по специальной программе, которая включает все элементы адаптации. Внимание к ним пристальное и предметное, и то, что в последние годы у нас не было никаких столкновений и обострений на этой почве, свидетельствует о том, что в этом направлении мы работаем правильно".

Борис Олейник

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: Евгений Воробьев , мигранты , студенты , Тобольск

Последние новости

18:16 Тюменцы продолжают нести цветы и игрушки в память о погибших в Кемерово Фото
18:05 Многодетные семьи выступают за использование маткапитала на ремонт жилья и сокращение пенсионного возраста
17:54 28 марта - события дня
17:43 Олимпийская чемпионка по гандболу проведет мастер-класс в Тюмени
17:32 Всероссийская социальная кампания "Повод для обгона" стартовала в Тюменской области Фото
17:21 Александр Моисеев: отечественная сельхозтехника должна стать более конкурентоспособной
17:10 Тюменцев приглашают на самое хищное шоу
17:00 Оформить багаж в поезда дальнего следования можно через Интернет
16:49 В Уватском районе незаконно вырубили лес на тринадцати гектарах
16:38 Основная часть мигрантов трудится на строительных площадках Тобольска
Все новости

Архив новостей

Март, 2018
﻿

Губернатор

Владимир Якушев: тюменцев потрясла трагедия в Кемерово

Большой биатлон вернется в Тюмень, убежден Владимир Якушев

Владимир Якушев: биатлон и Тюмень - это синонимы

Политика

Назначен директор департамента лесного комплекса Тюменской области

Около тысячи мест появится для детей до трех лет в детских садах за два года

Тюменские депутаты рассмотрят закон о земельной амнистии

Экономика

Александр Моисеев: отечественная сельхозтехника должна стать более конкурентоспособной

Объявлен прием заявок на битву стартапов

Тюменское предприятие "СНГК мотор-сервис" приобрело оборудование за счет господдержки

Общество

Тюменцы продолжают нести цветы и игрушки в память о погибших в Кемерово

Многодетные семьи выступают за использование маткапитала на ремонт жилья и сокращение пенсионного возраста

28 марта - события дня

Спорт

Олимпийская чемпионка по гандболу проведет мастер-класс в Тюмени

Тюменский атлет завоевал бронзу чемпионата Европы

Дарья Домрачева выиграла масс-старт на этапе Кубка мира в Тюмени

Происшествия

В Уватском районе незаконно вырубили лес на тринадцати гектарах

В Сладковском районе мигрантам вынесли приговор за незаконное пересечение границы

В Тюмени расследуют убийство пожилой женщины
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Главный редактор Е.В. Стрельцова, e-mail post@t-l.ru, тел. (3452) 49-00-05

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Учредитель: ГАУ ТО "Тюменское региональное информационное агентство "ТюменьМедиа". Информация о деятельности учреждения

16+