up

27.03.2018 вторник

USD 57,0039

EUR 70,5708

В Тюмени 1..3 С 6 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Общество

Число страхователей в Тюменской области растет

15:21 27 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
Тюменская линия

Число страхователей по программе обязательного социального страхования в Тюменской области составило более 50 тыс. на 1 января 2018 года. Это на 546 страхователей больше, чем на конец 2016 года.

Об этом сообщила и.о. руководителя Тюменского регионального отделения Фонда социального страхования РФ (ФСС) Снежана Чистякова на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия".

"Задолженность за страхователей составляет более 106 миллионов рублей, что больше на 19,1% по сравнению с 2016 годом. Задолженность — это такой показатель, который даже в условиях роста экономики не сможет быстро отреагировать. Предприятиям все равно нужно время, что бы окрепнуть и подняться на ноги", - пояснила она.

Одной из основных причин возникновения задолженности — это банкротство организаций либо приостановление хозяйственной деятельности.

По словам Снежаны Чистяковой, ежемесячный мониторинг крупнейших плательщиков страховых взносов показывает, что причинами несвоевременной уплаты страховых взносов является ухудшение финансово-экономического положения страхователей в связи с неисполнением обязательств контрагентами по ранее заключенным контрактам.

"Также это могут быть несвоевременные расчеты за выполненные работы и сезонный характер работ. Многие организации уплачивают страховые взносы в последний месяц отчетного периода", - подчеркнула она.

Кроме того, Снежана Чистякова отметила, что фонд часто помогает в получении пособий работникам, права которых работодатель нарушает.

"Люди плохо знают свои трудовые права и плохо себя защищают, часто бывает, что у них нет даже своего экземпляра трудового договора", - констатировала она.

Снежана Чистякова обратила внимание на то, что с 1 января 2017 года Фонд социального страхования РФ администрирует страховые взносы только по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.

"Администрирование страховых взносов по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством передано налоговым органам Российской Федерации. Фонд осуществляет выплаты страхователям и застрахованным по временной нетрудоспособности и оплачивает пособия по материнству", - добавила она.

Ирина Шемякина

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: социальное страхование

Последние новости

16:27 Количество страховых случаев на производстве в регионе уменьшается
16:16 В Сладковском районе мигрантам вынесли приговор за незаконное пересечение границы
16:05 Весенние каникулы тюменские школьники проведут на спортивных и досуговых площадках
15:54 Ямальским школьникам раскрыли секреты развития Тюменской области Фото
15:43 Масштабный проект городского благоустройства реализуют в Тюмени
15:34 В России объявлен траур по погибшим в Кемерово
15:32 Тюменцы несут цветы в память о погибших в Кемерово Фото
15:21 Число страхователей в Тюменской области растет
15:10 Тоболяки зажгут свечи в память о погибших в кемеровском торговом центре
15:00 Тюменских участников акции "Маршрутом Чехова по Сибири на Сахалин" наградили дипломами
Все новости

Архив новостей

Март, 2018
﻿

Губернатор

Владимир Якушев: тюменцев потрясла трагедия в Кемерово

Большой биатлон вернется в Тюмень, убежден Владимир Якушев

Владимир Якушев: биатлон и Тюмень - это синонимы

Политика

Назначен директор департамента лесного комплекса Тюменской области

Около тысячи мест появится для детей до трех лет в детских садах за два года

Тюменские депутаты рассмотрят закон о земельной амнистии

Экономика

Объявлен прием заявок на битву стартапов

Тюменское предприятие "СНГК мотор-сервис" приобрело оборудование за счет господдержки

Тюменские семьи тратят материнский капитал на дошкольное образование

Общество

Количество страховых случаев на производстве в регионе уменьшается

Весенние каникулы тюменские школьники проведут на спортивных и досуговых площадках

Ямальским школьникам раскрыли секреты развития Тюменской области

Спорт

Тюменский атлет завоевал бронзу чемпионата Европы

Дарья Домрачева выиграла масс-старт на этапе Кубка мира в Тюмени

Женский масс-старт завершает тюменский этап Кубка мира по биатлону

Происшествия

В Сладковском районе мигрантам вынесли приговор за незаконное пересечение границы

В Тюмени расследуют убийство пожилой женщины

Бастрыкин назвал возможную причину пожара в кемеровском ТЦ
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Главный редактор Е.В. Стрельцова, e-mail post@t-l.ru, тел. (3452) 49-00-05

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Учредитель: ГАУ ТО "Тюменское региональное информационное агентство "ТюменьМедиа". Информация о деятельности учреждения

16+