Число страхователей в Тюменской области растет

Число страхователей по программе обязательного социального страхования в Тюменской области составило более 50 тыс. на 1 января 2018 года. Это на 546 страхователей больше, чем на конец 2016 года.
Об этом сообщила и.о. руководителя Тюменского регионального отделения Фонда социального страхования РФ (ФСС) Снежана Чистякова на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия".
"Задолженность за страхователей составляет более 106 миллионов рублей, что больше на 19,1% по сравнению с 2016 годом. Задолженность — это такой показатель, который даже в условиях роста экономики не сможет быстро отреагировать. Предприятиям все равно нужно время, что бы окрепнуть и подняться на ноги", - пояснила она.
Одной из основных причин возникновения задолженности — это банкротство организаций либо приостановление хозяйственной деятельности.
По словам Снежаны Чистяковой, ежемесячный мониторинг крупнейших плательщиков страховых взносов показывает, что причинами несвоевременной уплаты страховых взносов является ухудшение финансово-экономического положения страхователей в связи с неисполнением обязательств контрагентами по ранее заключенным контрактам.
"Также это могут быть несвоевременные расчеты за выполненные работы и сезонный характер работ. Многие организации уплачивают страховые взносы в последний месяц отчетного периода", - подчеркнула она.
Кроме того, Снежана Чистякова отметила, что фонд часто помогает в получении пособий работникам, права которых работодатель нарушает.
"Люди плохо знают свои трудовые права и плохо себя защищают, часто бывает, что у них нет даже своего экземпляра трудового договора", - констатировала она.
Снежана Чистякова обратила внимание на то, что с 1 января 2017 года Фонд социального страхования РФ администрирует страховые взносы только по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.
"Администрирование страховых взносов по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством передано налоговым органам Российской Федерации. Фонд осуществляет выплаты страхователям и застрахованным по временной нетрудоспособности и оплачивает пособия по материнству", - добавила она.
Ирина Шемякина
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.
Главный редактор Е.В. Стрельцова, e-mail post@t-l.ru, тел. (3452) 49-00-05
Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.