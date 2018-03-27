Число страхователей в Тюменской области растет

Тюменская линия

Число страхователей по программе обязательного социального страхования в Тюменской области составило более 50 тыс. на 1 января 2018 года. Это на 546 страхователей больше, чем на конец 2016 года.

Об этом сообщила и.о. руководителя Тюменского регионального отделения Фонда социального страхования РФ (ФСС) Снежана Чистякова на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия".

"Задолженность за страхователей составляет более 106 миллионов рублей, что больше на 19,1% по сравнению с 2016 годом. Задолженность — это такой показатель, который даже в условиях роста экономики не сможет быстро отреагировать. Предприятиям все равно нужно время, что бы окрепнуть и подняться на ноги", - пояснила она.

Одной из основных причин возникновения задолженности — это банкротство организаций либо приостановление хозяйственной деятельности.

По словам Снежаны Чистяковой, ежемесячный мониторинг крупнейших плательщиков страховых взносов показывает, что причинами несвоевременной уплаты страховых взносов является ухудшение финансово-экономического положения страхователей в связи с неисполнением обязательств контрагентами по ранее заключенным контрактам.

"Также это могут быть несвоевременные расчеты за выполненные работы и сезонный характер работ. Многие организации уплачивают страховые взносы в последний месяц отчетного периода", - подчеркнула она.

Кроме того, Снежана Чистякова отметила, что фонд часто помогает в получении пособий работникам, права которых работодатель нарушает.

"Люди плохо знают свои трудовые права и плохо себя защищают, часто бывает, что у них нет даже своего экземпляра трудового договора", - констатировала она.

Снежана Чистякова обратила внимание на то, что с 1 января 2017 года Фонд социального страхования РФ администрирует страховые взносы только по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.

"Администрирование страховых взносов по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством передано налоговым органам Российской Федерации. Фонд осуществляет выплаты страхователям и застрахованным по временной нетрудоспособности и оплачивает пособия по материнству", - добавила она.

Ирина Шемякина