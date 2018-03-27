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В Сладковском районе мигрантам вынесли приговор за незаконное пересечение границы

16:16 27 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото media-pravo.info

Приговор по уголовному делу в отношении шести граждан Таджикиста вынес Сладковский районный суд 27 марта.

Как следует из материалов уголовного дела, мигранты работали на стройке в городе Астане Республики Казахстан. Там они решили поехать в Россию, хотя всем им въезд был запрещен за нарушения миграционного законодательства.

7 октября 2017 года мужчины добрались до пограничной зоны, расположенной вблизи села Октябрьское Северо-Казахстанской области Республики Казахстан, и в ночь на 8 октября вблизи села Александровка Сладковского района Тюменской области пешком незаконно пересекли казахстано-российскую границу. Чтобы не привлекать к себе внимания, мигранты разделились на две группы, но покинуть пределы Сладковского района они не смогли. Одну группу пограничники задержали у деревни Михайловки, а другую – у деревни Кочкарное.

По решению суда иностранцев заключили  под стражу.

Суд приговорил четырех мигрантов к 10 месяцам лишения свободы каждого, еще двух  – к 8 месяцам лишения свободы  каждого с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

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Теги: мигранты , прокуратура , суд , уголовное дело

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