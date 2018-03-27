В России объявлен траур по погибшим в Кемерово

фото: ИА "Тюменская линия"

Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта общероссийским днем траура в связи с трагедией в Кемерово, сообщила пресс-служба Кремля.

В России будут приспущены государственные флаги. Учреждениям культуры и телеканалам рекомендовано отменить развлекательные мероприятия и передачи

Напомним, 25 марта в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел пожар. Погибли 64 человека, в том числе дети. В больницах остаются 13 пострадавших, у большинства из них отравление угарным газом.

По делу о пожаре уже задержали несколько человек.