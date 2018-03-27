Количество страховых случаев на производстве в регионе уменьшается

Тюменская линия

Более 720 млн рублей составили расходы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 2017 году.

Об этом сообщила и. о. руководителя Тюменского регионального отделения Фонда социального страхования РФ (ФСС) Снежана Чистякова на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия".

"В 2017 году оказана помощь 1 тыс. 777 пострадавшим от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Все заявки на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию пострадавшим выполнены в полном объеме", - добавила она.

Активно осуществляется обеспечение лечения пострадавших после тяжелых несчастных случаев на производстве.

"В 2017 году таких пострадавших было 106 пострадавших, для сравнения в 2016 году их было 150. Расходы на лечение составили более 13 миллионов рублей", - отметила Снежана Чистякова.

Задача обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний заключается в софинансировании предупредительных мер по сокращению производственного травматизма профессиональных заболеваний работников. За финансированием предупредительных мер в 2017 году обратились 398 страхователей, что на 29 страхователей меньше, чем в 2016 году. Страхователи направляют средства на медицинские осмотры, приобретение средств индивидуальной защиты, на санаторно-курортное лечение, аттестацию рабочих мест.

В 2017 году зарегистрировано 422 страховых случаев на производстве, шесть впервые выявленных профессиональных заболеваний.

Как рассказала Снежана Чистякова, в Тюменской области к профессиональных заболеваниям относятся: тугоухость у летчиков, заболевания дыхательных путей у сварщиков, вибрационные болезни у сельскохозяйственных работников (трактористов), вирусные заболевания у работников судмедэкспертизы.

"Считаю, что список профессиональных заболеваний необходимо пересмотреть. Условия труда изменились. У людей все чаще встречаются признаки стресса и депрессии. Никто не учитывает, как на работников сказывается излучение, исходящее от офисной техники, и в особенности мониторов компьютеров и сотовых телефонов. Для этого необходимо разработать на предприятии систему предварительных и периодических медицинских осмотров", - отметила она.

Девять страховых случаев в Тюменской области произошли со смертельным исходом.

"Основные причины гибели работников — это падение с высоты, взрывы и дорожно-транспортные происшествия. С каждым годом количество страховых случаев на производстве уменьшается, по сравнению с 2016 годом снижение произошло на 9,7%", - подытожила Снежана Чистякова.

Ирина Шемякина