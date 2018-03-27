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Всероссийская социальная кампания "Повод для обгона" стартовала в Тюменской области

17:32 27 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Представители регионального правительства и администрации Тюмени, областной Госавтоинспекции, органов здравоохранения и образования, автотранспортных и дорожно-строительных предприятий, автошкол, а также общественники приняли участие в круглом столе по проблемам безопасности дорожного движения, который прошел в Тюменском технопарке в рамках всероссийской социальной кампании "Повод для обгона".

"Ежегодно в Тюменской области гибнут на дорогах около 270 человек. За последние пять лет в дорожно-транспортных происшествиях погибли 55 детей в возрасте до 16 лет. Около четырех тысяч человек получили ранения различной степени тяжести. Самые распространенные причины ДТП с тяжкими последствиями - выезд на полосу встречного движения. и управление автотранспортом в нетрезвом состоянии", - сообщил начальник управления ГИБДД по Тюменской области Михаил Киселев.

По данным Госавтоинспекции, в 2017 году в Тюменской области произошло 114 ДТП при выезде на встречную полосу. В результате 81 человек погиб, 205 получили ранения, рассказал начальник областной Госавтоинспекции. Михаил Киселев поблагодарил правительство Тюменской области за активную помощь в работе по обеспечению безопасности дорожного движения.

Заместитель начальника Главного управления строительства Тюменской области Андрей Чистяков подчеркнул, что новые автомагистрали и объекты транспортной инфраструктуры в регионе строятся по самым современным стандартам безопасности движения, а уже действующие дороги приводятся в нормативное состояние.

"В 2017 году в регионе завершено строительство 12 крупных дорожных объектов. Строительство еще пяти объектов продолжается в 2018 году. При строительстве дорог мы уделяем особое внимание разделению встречных транспортных потоков для снижения риска совершения дорожно-транспортных происшествий", - сообщил Андрей Чистяков.

По словам заместителя главы администрации Тюмени Максима Афанасьева, в результате введения в областном центре государственных стандартов работы светофоров для обеспечения бесконфликтного движения количество наездов на пешеходов на регулируемых пешеходных переходах сократилось на треть.

"Наша задача - сформировать в детях внутреннюю культуру, которая побуждает на протяжении всей дальнейшей жизни быть дисциплинированным пешеходом и водителем. Для этого в детских садах и школах создается соответствующая среда, проходят практические занятия по безопасности движения", - отметила заместитель директора областного департамента образования и науки Ирина Конончук.

Заместитель главного врача Тюменской станции скорой медицинской помощи Игорь Ярков рассказал, что сегодня бригады медиков прибывают на места ДТП в Тюмени в среднем за 15 минут, на пригородных автотрассах - 20 за минут. В 2017 году тюменская скорая помощь доставила в стационары более 1,8 тыс. пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях. К сожалению, 49 жертв ДТП погибли до прибытия медиков на место происшествия.

Игорь Ярков обратил внимание участников круглого стола на необходимость обучения населения приемам оказания первой доврачебной помощи пострадавшим в ДТП. Для этого областная станция скорой помощи реализует специальную волонтерскую программу, включиться в которую могут все желающие.

Президент экспертного цента "Движение без опасности", зампредседателя общественного совета министерства транспорта РФ Наталья Агре подчеркнула, что в Тюменской области налажено четкое и эффективное взаимодействие между различными водомствами для обеспечения безопасности на дорогах и профилактики ДТП. Тюменский опыт, накопленный в этой сфере, будет интересен для других регионов России, отметила она.

На площадке перед технопарком развернута выставка техники: патрульный автомобиль ДПС, автомобиль "скорая помощь", инсталляция с разбитым в ДТП автомобилем. Для тюменских школьников прошли уроки безопасности дорожного движения.

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Евгений Бабенко

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Теги: дорожная безопасность , ДТП , Михаил Киселев , скорая помощь

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