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Тюменцы продолжают нести цветы и игрушки в память о погибших в Кемерово

18:16 27 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменцы нескончаемым потоком продолжают нести цветы, мягкие игрушки, свечи к памятнику "Мама" в Тюмени. 

"Это могли быть и наши родственники. Рядом с этим торговым центром в Кемерово живет наша двоюродная сестра с двумя племянниками. Они могли оказаться внутри. Мы соболезнуем, сочувствуем. Пусть погибшие покоятся с миром, пусть земля им будет пухом", - передала кемеровчанам Анастасия Пуставоненко.

Многие молодые мамы с детьми пришли, чтобы зажечь свечи в знак солидарности об утрате. Тюменцы не сдерживают слез, не многие находят слова. "Мне страшно представить, что они сейчас чувствуют, и не дай Бог такое пережить. Это страшная трагедия. Кемерово, держитесь", - сказала тюменка Анастасия Третьякова.

Не сдерживая слез, молодая мама Екатерина Меркель высказала страх за двоих сыновей. Она иногда отпускает старшего сына в торговый центр одного в кинотеатр. "У меня дети такового же возраста: одиннадцать лет старшему, младшему – год и восемь месяцев. Не дай Бог", - сказала она.

"Сочувствую: как родителям пережить это горе? Жалко детей. Это большая потеря для всей России", - высказалась Кристина Кисилева.

Супруги Наталья и Рамиль Файзуллины пришли к памятнику вместе со своими сыновьями. Семья следит за развитием событий в Кемерово из новостей. Узнав в соцсетях о том, что можно выразить сочувствие семьям погибших у памятника "Мамы", Файзуллины пришли. "Кемеровчанам от нас искренние соболезнования. Кемерово, держитесь, мы с вами. Скорбим, помним…" - сказал глава семейства.

По всей стране люди высказывают слова поддержки пострадавшим. #Кемерово и #Кемеровомысвами – хэштеги, под которыми россияне публикуют посты в соцсетях.

"Это акт сочувствия всех россиян, в том числе тюменцев. Гибель даже одного человека – это трагедия для всей страны, а гибель такого количества людей, детей… Тюмень скорбит…", - сказала Инна Корсун.

У памятника "Мамы" собираются волонтеры и активисты городских организаций, чтобы высказать свою поддержку кемеровчанам. Тюменцы почтили память погибших минутой молчания.

Возложить цветы у памятника "Мама" на пересечении улиц Свердлова и Комсомольской тюменцы могут в любое время. 

Напомним, что губернатор Тюменской области Владимир Якушев 26 марта провел совещание, на котором Главному управлению МЧС России по Тюменской области рекомендовано по согласованию с областной прокуратурой проверить в торговых и торгово-развлекательных центрах области соблюдение требований безопасности и предупреждения чрезвычайных ситуаций. Главному управлению строительства области поручено обеспечить жесткий контроль за приемкой таких объектов в эксплуатацию, особое внимание обратить на пожаростокойкость применяемых при строительстве материалов, работоспособность систем безопасности. Главам муниципалитетов поручено усилить контроль за местами массового пребывания людей на публичных мероприятиях.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Очаг находился на четвертом этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе дети.

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фото: ИА "Тюменская линия"
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Лина Орлова

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Теги: дети , Кемерово , пожар , траур

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