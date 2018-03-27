up

27.03.2018 вторник

USD 57,0039

EUR 70,5708

В Тюмени 1..3 С 6 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Спорт

Олимпийская чемпионка по гандболу проведет мастер-класс в Тюмени

17:43 27 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
капитан национальной России по гандболу Ирина Близнова. Фото городского депртамента по спорту и молодежной политике

Мастер-класс по гандболу заслуженного мастера спорта, капитана национальной России по гандболу, чемпионки Олимпийских игр по гандболу в Рио-де-Жанейро в 2016 году Ирины Близновой начнется в спортивном зале СДЮСШОР № 3 (ул. Садовая, 109, к.1) 29 марта в 10 часов.

Как сообщает Тюменский городской многопрофильный центр, встреча с олимпийской чемпионкой состоится в рамках II Урало-Сибирского  фестиваля по гандболу, посвященного памяти Вячеслава Даниловича Кондрашенкова.

Сами соревнования стартуют в Тюмени 30 марта на территории СДЮСШОР "Старт XXI век" (ул. Высотная, 1, к. 4) и завершатся 1 апреля. Чтобы побороться за победу, в областную столицу съедутся более 19 команд.

Президент Федерации гандбола Тюменской области и организатор мастер-класса Юлия Румянцева рассказала: "Встреча с олимпийской чемпионкой запланирована для учителей физической культуры тюменских школ. Ирина Близнова не только познакомит участников мероприятия с теорией, но и продемонстрирует базовые  приемы в игре. Затем для всех желающих запланирована автографсессия и фотографии на память".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: гандбол , мастер-класс

Последние новости

18:16 Тюменцы продолжают нести цветы и игрушки в память о погибших в Кемерово Фото
18:05 Многодетные семьи выступают за использование маткапитала на ремонт жилья и сокращение пенсионного возраста
17:54 28 марта - события дня
17:43 Олимпийская чемпионка по гандболу проведет мастер-класс в Тюмени
17:32 Всероссийская социальная кампания "Повод для обгона" стартовала в Тюменской области Фото
17:21 Александр Моисеев: отечественная сельхозтехника должна стать более конкурентоспособной
17:10 Тюменцев приглашают на самое хищное шоу
17:00 Оформить багаж в поезда дальнего следования можно через Интернет
16:49 В Уватском районе незаконно вырубили лес на тринадцати гектарах
16:38 Основная часть мигрантов трудится на строительных площадках Тобольска
Все новости

Архив новостей

Март, 2018
﻿

Губернатор

Владимир Якушев: тюменцев потрясла трагедия в Кемерово

Большой биатлон вернется в Тюмень, убежден Владимир Якушев

Владимир Якушев: биатлон и Тюмень - это синонимы

Политика

Назначен директор департамента лесного комплекса Тюменской области

Около тысячи мест появится для детей до трех лет в детских садах за два года

Тюменские депутаты рассмотрят закон о земельной амнистии

Экономика

Александр Моисеев: отечественная сельхозтехника должна стать более конкурентоспособной

Объявлен прием заявок на битву стартапов

Тюменское предприятие "СНГК мотор-сервис" приобрело оборудование за счет господдержки

Общество

Тюменцы продолжают нести цветы и игрушки в память о погибших в Кемерово

Многодетные семьи выступают за использование маткапитала на ремонт жилья и сокращение пенсионного возраста

28 марта - события дня

Спорт

Олимпийская чемпионка по гандболу проведет мастер-класс в Тюмени

Тюменский атлет завоевал бронзу чемпионата Европы

Дарья Домрачева выиграла масс-старт на этапе Кубка мира в Тюмени

Происшествия

В Уватском районе незаконно вырубили лес на тринадцати гектарах

В Сладковском районе мигрантам вынесли приговор за незаконное пересечение границы

В Тюмени расследуют убийство пожилой женщины
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Главный редактор Е.В. Стрельцова, e-mail post@t-l.ru, тел. (3452) 49-00-05

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Учредитель: ГАУ ТО "Тюменское региональное информационное агентство "ТюменьМедиа". Информация о деятельности учреждения

16+