Олимпийская чемпионка по гандболу проведет мастер-класс в Тюмени

капитан национальной России по гандболу Ирина Близнова. Фото городского депртамента по спорту и молодежной политике

Мастер-класс по гандболу заслуженного мастера спорта, капитана национальной России по гандболу, чемпионки Олимпийских игр по гандболу в Рио-де-Жанейро в 2016 году Ирины Близновой начнется в спортивном зале СДЮСШОР № 3 (ул. Садовая, 109, к.1) 29 марта в 10 часов.

Как сообщает Тюменский городской многопрофильный центр, встреча с олимпийской чемпионкой состоится в рамках II Урало-Сибирского фестиваля по гандболу, посвященного памяти Вячеслава Даниловича Кондрашенкова.

Сами соревнования стартуют в Тюмени 30 марта на территории СДЮСШОР "Старт XXI век" (ул. Высотная, 1, к. 4) и завершатся 1 апреля. Чтобы побороться за победу, в областную столицу съедутся более 19 команд.

Президент Федерации гандбола Тюменской области и организатор мастер-класса Юлия Румянцева рассказала: "Встреча с олимпийской чемпионкой запланирована для учителей физической культуры тюменских школ. Ирина Близнова не только познакомит участников мероприятия с теорией, но и продемонстрирует базовые приемы в игре. Затем для всех желающих запланирована автографсессия и фотографии на память".