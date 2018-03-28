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В Тюменской области прикрыли сайты, продававшие поддельные полисы ОСАГО

11:14 28 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото - Авто Mail.Ru

Сайты, продающие фиктивные полисы ОСАГО, обнаружили прокуроры Тюменской области. В 2017 году в регионе возбуждено 50 уголовных дел в сфере обязательного страхования автогражданской ответственности.

В суды области предъявлено 20 исков о признании информации о продаже поддельных полисов запрещенной к распространению на территории РФ. По материалам прокурорских проверок, проведенных в сфере автострахования, следственными органами возбуждено четыре уголовных дела.

Всего за 2017 году органами правоохраны области возбуждено 50 уголовных дел в сфере ОСАГО, это на 72% больше показателя 2016 года. В суд направлено шесть уголовных дел.

Отметим, что в областной прокуратуре работает межведомственная группа по вопросам профилактики и борьбы с правонарушениями в сфере ОСАГО. На заседаниях группы обсуждаются вопросы эффективности работы правоохранительных органов по противодействию преступлениям в данной сфере, взаимодействия правоохранительных органов и страховых организаций.

В результате принятых мер выросло число выявленных уголовно-наказуемых деяний, каждое уголовное дело в сфере ОСАГО находится на контроле прокуратуры области.

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Теги: ОСАГО , прокуратура , уголовные дела

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