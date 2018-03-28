Около четырех тысяч электронных больничных выдали медорганизации региона

Более 3,7 тыс. электронных листов нетрудоспособности выдали медицинские организации в Тюменской области с 1 июля 2017 года.

Об этом сообщила на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" и. о. руководителя Тюменского регионального отделения Фонда социального страхования РФ (ФСС) Снежана Чистякова.

"Свою готовность выдавать электронный больничный подтвердили 68 медорганизаций области из 114, которые имеют право проводить экспертизу временной нетрудоспособности. Официально подтвердили свою готовность принимать электронные больничные более 600 работодателей региона", - добавила она.

По ее словам, переход на такой формат больничных удобен как для застрахованных работников, так и для работодателей и медицинских организаций.

"Объем документов, которые работодатель должен предоставить в фонд, заметно сократился. Электронный больничный лист нельзя потерять. Раньше при плановых проверках были факты потери первичных документов, виной тому были пожар, потоп, переезды. Восстановить документы было сложно и занимало достаточно много времени. Ошибки при заполнении электронных больничных сведены практически к нулю. Подделать такой больничный при новой системе невозможно", - заявила Снежана Чистякова.

Процесс оформления электронного листа прозрачен для всех участников. Он отражается в "Личном кабинете" под учетными данными портала государственных услуг.

Ирина Шемякина