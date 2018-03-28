Тюменцы смогут получать выплаты по соцстрахованию на свой лицевой счет

Тюменская линия

Более пяти миллиардов рублей выплатили пособий по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в Тюменской области в 2017 году.

Об этом сообщила и. о. руководителя Тюменского регионального отделения Фонда социального страхования РФ (ФСС) Снежана Чистякова на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия".

"Выплата пособий временной нетрудоспособности составила более двух миллиардов рублей, по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет — 1,7 миллиарда рублей, по беременности и родам — более одного миллиарда рублей", - добавила она.

В настоящее время действует зачетная система выплаты пособия, которая эффективна для бюджетных и крупных стабильных предприятий.

"Такой принцип не позволяет нам своевременно выявлять и пресекать недобросовестных работодателей, которые по тем или иным причинам лишают работников страховой выплаты в период временной нетрудоспособности или в период отпуска по уходу за ребенком", - пояснила Снежана Чистякова.

По словам Снежаны Чистяковой, это привело к тому, что в 2017 году в фонд поступило 22 обращения от граждан о невыплате им различных видов пособий работодателями.

"Все обращения рассмотрены, заявителям даны разъяснения, оказана практическая помощь по взысканию пособий, проведена работа со страхователями-работодателями. Законодатель дает нам право в некоторых случаях (банкротство, тяжелое финансовое положение или когда работодателя невозможно найти) выплачивать пособия непосредственно на лицевые счета работникам. В 2017 году таких получателей было 374, выплаты составили более 22 миллионов рублей", - пояснила она.

Фонд социального страхования продолжает постепенно переходить на прямые выплаты.

"До 1 июля 2020 года этот переход должен произойти полностью. Мы готовимся к этому этапу. Так же с 2019 года планируем перейти на электронный формат родовых сертификатов. Это позволит не только уменьшить затраты на выпуск бланков, но и предотвратить их подделку", - подытожила Снежана Чистякова.

Ирина Шемякина