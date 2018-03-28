Студенческий отряд ТИУ примет участие в стройке мирного атома

фото ТИУ

Студенты Тюменского индустриального университета примут участие во Всероссийской студенческой стройке "Мирный атом" в Озерске Челябинской области. Конкурсный отбор прошел студенческий строительный отряд "Север".

По решению комиссии в 2018 году на стройку "Мирный атом" прошли 700 бойцов из 36 студенческих строительных отрядов Томской, Воронежской, Нижегородской, Свердловской, Тюменской, Челябинской, Ростовской, Самарской, Калужской, Белгородской, Пензенской, Архангельской областей, республик Башкортостан, Татарстан, Удмуртия, Чувашия, а также Алтайского, Красноярского, Хабаровского краев, Москвы и Санкт-Петербурга.

Тюмень на Всероссийской стройке будет представлять ССО "Север", в него входят студенты Строительного института и Института геологии и нефтегазодобычи. Отряд был основан в 2001 году на базе Строительного института. "Мирный атом" станет для отряда второй стройкой всероссийского масштаба. Летом 2017 года ребята трудились на Всероссийской студенческой стройке "Север" в Якутии на строительстве объектов инфраструктуры на ресурсной базе магистрального газопровода "Сила Сибири" на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении. Там они завоевали Гран-при фестиваля творчества.

Добавим, впервые при отборе участников для всероссийской стройки ввели фактор академической успеваемости: бойцов с задолженностью по образовательным предметам к работе не допускают. Также организаторы учитывают наличие у студентов рабочих специальностей. Бойцы "Севера" обладают следующими рабочими специальностями: штукатур-маляр, стропальщик, арматурщик, бетонщик, каменщик, облицовщик-плиточник, сообщает пресс-служба ТИУ.