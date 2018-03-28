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Редкий гриф прилетел на добычу в национальном парке Приморья

19:10 28 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
фото animalbox.ru

Меченого черного грифа впервые в истории наблюдений зафиксировала видеоловушка национального парка "Земля леопарда". Оба крыла редкой птицы украшали большие бирки с цифрой 17. 

В ходе научного расследования выяснилось, что хищник был помечен 12 лет назад в монгольском заповеднике. Черный гриф – одна из крупнейших в мире хищных птиц, занесенная в Красные книги России и Приморья. На юго-запад Приморья на зимовку ежегодно прилетают около 200-250 грифов, гнездящихся предположительно в странах Азии. Особенностью этих птиц является то, что они никогда не охотятся на живых зверей, а довольствуются лишь падалью, либо остатками чужой трапезы, выступая тем самым своеобразными природными санитарами. 

"Интересно то, что эта особь была помечена более 10 лет назад, при этом она поменяла изначальное место зимовки - Южную Корею, - говорит орнитолог, доцент кафедры естественнонаучного образования Школы педагогики ДВФУ Юрий Глущенко. - Это свидетельствует об отсутствии у грифов жесткого консерватизма, то есть привязанности к изначально выбранным местам зимовок. Если же грифы широко кочуют в поисках массовых кормов, то привлечь их к подкормочным станциям было бы очень просто - эффект будет быстрым и значительным. Хорошо известно, что грифы живут долго, а вот о такой долговечности крыловых меток я не знал и не подозревал, что птицы могут носить их так долго".

Добавим, продолжительность жизни грифа в дикой природе достигает до 50 лет. Гриф - оседлая и кочующая птица гор и предгорий, лишь в некоторых районах совершающая протяженные миграции. Обитает в Южной Европе, Северной Африке, Передней и Центральной Азии. Черный гриф гнездится одиночными парами, в насиживании яйца участвуют оба родителя. Гнездовой период занимает 3-3,5 месяца. 

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Теги: метка , окружающий мир , орнитологи , Приморье , черный гриф , Южная Корея

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