Обеспечивать льготников техническими средствами реабилитации и путевками в санатории будет ФСС

Тюменская линия

Более 15 тыс. граждан льготной категории, из них около 200 детей-инвалидов нуждаются в обеспечении техническими средствами реабилитации и путевками на санаторно-курортное лечение в Тюменской области.

Об этом сообщила на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" и.о. руководителя Тюменского регионального отделения Фонда социального страхования РФ (ФСС) Снежана Чистякова.

"С 2018 года эта функция передана фонду, до этого последние семь лет эту функцию выполняли органы социальной защиты области", - объяснила она.

Для информирования граждан льготной категории с января 2018 года запущен проект "Мобильный офис". Основная задача его — сделать государственные услуги по линии социального страхования для жителей районов доступнее, особенно для отдаленных населенных пунктов.

"Мы хотим, что бы для людей информация была доступна. Так же мы принимаем заявления и необходимые документы по различным видам обеспечения. За три месяца собрано более пяти тысяч заявлений от граждан льготной категории", - рассказала Снежана Чистякова.

По ее словам встречи с населением проходят в районных обществах инвалидов, в управлениях социальной защиты и комплексных центрах обслуживания населения.

"Очередность по обеспечению техническими средствами реабилитации и путевками на санаторно-курортное лечение сохраняется. Если заявление было подано, то по новой его переписывать не нужно. Если у кого-то потерялись документы, мы их восстановим и приведем в соответствие. Посмотреть свою очередь можно на сайте регионального отделения по номеру СНИЛС",- добавила Снежана Чистякова.

Госконтракты по обеспечению средствами ежедневного ухода (памперсы, пеленки и др), протезами верхних и нижних конечностей заключены. В ближайшее время будут заключены контракты на ортопедическую обувь, ортезы, санаторно-курортное лечение по всем видам заболеваний.

Ирина Шемякина