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В Тюменской области стартовал проект для инвалидов-колясочников

17:38 28 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
В Тюменской области стартовал проект для инвалидов-колясочников. Фото Тюменской областной организации ВОИ

Наладить взаимодействие между инвалидами-новичками и экспертами в области адаптации поможет проект "Академия независимой жизни для инвалидов-колясочников", который будет реализован в Тюменской области в 2018 году. 

"С 1993 года при Тюменском областной организации инвалидов действует спортивно-оздоровительный клуб инвалидов-колясочников "Шанс". У этих ребят есть необходимые знания, опыт, а также профессиональная подготовка по адаптивной физической культуре. Они готовы общаться, готовы учить, руководствуясь принципом "Равный – равному", - отметил председатель ТООО ВОИ, руководитель проекта "Академия независимой жизни" Евгений Кравченко.

Участники проекта будут постигать азы активной жизни на коляске, принимать участие в тренингах, мастер-классах и тренировках. Группа из 20 человек проведет в реабилитационном центре "Родник" почти две недели в мае 2018 года. Еще 80 участников проекта, которые по состоянию здоровья пока не готовы к значительным нагрузкам, получат консультации наставников, психологическую и практическую поддержку.

Работу будут вести не только специалисты "Шанса", но и психологи, врачи, юристы. Учениками в "Академии независимой жизни" станут жители городов и районов Тюменской области.

Первым мероприятием проекта стал круглый стол "Актуальные проблемы абилитации и реабилитации инвалидов-колясочников Тюменской области" с участием представителей Департамента социального развития, Фонда социального страхования, Департамента здравоохранения Главного бюро медико-социальной экспертизы, Тюменского филиала ООО "Альфа Страхование-ОМС", Областного центра реабилитации инвалидов. 

Участники встречи говорили о том, какую помощь сегодня получают тюменские колясочники, какие изменения произошли в системе обеспечения техническими средствами реабилитации и санаторно-курортным лечением. Спикеры ответили на вопросы.

Проект "Академия независимой жизни" реализуется с использованием гранта Президента России на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Другие мероприятия стартуют в ближайшее время. 

По вопросам участия обращаться в Тюменскую областную общественную организацию Всероссийского общества инвалидов по телефону (3452) 43-11-54, 56-89-40 (д. 5), информирует Тюменская областная организация ВОИ.

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Теги: инвалидность

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