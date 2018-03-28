Бизнесмены Бельгии и Люксембурга намерены инвестировать в Тюменскую область

Фото ИА "Тюменская линия"

Познакомиться поближе с региональными предприятиями, побывать в индустриальных парках и попробовать вкусный тюменский пломбир смогли представители делегации Бельгийско-Люксембургской торговой палаты в России, которые прибыли в Тюмень с официальным визитом 27 марта.

На официальной встрече с заместителем губернатора Тюменской области Вадимом Шумковым иностранные бизнесмены и представители бельгийского посольства обсудили форматы совместной работы и поделились впечатлениями от визита. Начали мероприятие с минуты молчания в память о погибших в Кемерово.

Вадим Шумков познакомил делегацию с основными экономическими достижениями региона и озвучил три возможных варианта взаимодействия с зарубежными инвесторами. "Первый - это капитальные инвестиции со стороны бельгийских и люксембургских компаний в экономику Тюменской области, для нас это наиболее удобный и понятный формат. Второй - поиск договоренностей с местными партнерами, с которыми можно делать совместный бизнес с учетом тех технологий и продуктов, которые могут сюда привезти ваши компании. И третий, в котором я заручился поддержкой Торгово-промышленной палаты Тюменской области - создание постоянной точки обмена информацией, товарами и продуктами для того, чтобы налаживать взаимовыгодную торговлю", - пояснил замгубернатора.

Фото ИА "Тюменская линия"

Вадим Шумков отметил, что среди иностранных гостей есть представители компаний, с которыми уже велись переговоры о сотрудничестве, например многопрофильная химическая компания Solvay и компания Schneider Electric, ведущий разработчик и поставщик комплексных энергоэффективных решений для энергетики и инфраструктуры, промышленных предприятий, объектов гражданского и жилищного строительства, а также центров обработки данных.

Первый вице-президент Бельгийско-Люксембургской торговой палаты в России, старший вице-президент Schneider Electric, президент компании в России и СНГ Йохан Вандерплаетсе рассказал, что когда зашел в здание регионального правительства - сразу обратил внимание на изображение герба Тюменской области, а конкретно на слова из знаменитого изречения Михаила Ломоносова: "Могущество России Сибирью прирастать будет".

"Мы прекрасно понимаем, что Россия - это не только Москва, и у любой иностранной компании есть огромные возможности по развитию своего бизнеса в российских регионах, а Тюмень - одна из наиболее динамично развивающихся территорий. Поэтому мы прибыли в ваш город, чтобы поближе познакомиться с местным рынком, и не испытали никакого разочарования, здесь действительно чувствуется динамика во всем", - поделился впечатлениями Йохан Вандерплаетсе.

Фото ИА "Тюменская линия"

Он сообщил, что как вице-президент Бельгийско-Люксембургской торговой палаты часто слышит от европейских компаний вопросы о том, куда конкретно в России интереснее делать ставку и в какую область инвестировать. Йохан Вандерплаетсе уверен, что для успешного бизнеса важны три аспекта: это инфраструктура, поддержка руководства территории и квалифицированные кадры. Все это есть в Тюменской области.

"Мы прилетели в шикарный аэропорт, увидели первоклассные дороги, осмотрели технопарки, все это очень интересно. Особенно впечатлила и понравилась стратегия сопровождения инвестора по принципу одного окна, это удобно для тех, кто мало знает Россию. Везде в мире существует проблема нехватки инженеров, и предприятиям выгоднее вкладываться туда, где есть доступ к университетам. Здесь есть все необходимое для ведения успешного бизнеса, это здорово", - рассказал Йохан Вандерплаетсе.

Он подчеркнул, что Тюменская область сильна не только нефтегазовой отраслью, но и множеством интересных проектов в других сферах. Бельгиец признался, что был в восторге от вкуса тюменского пломбира, который он попробовал во время посещения одного из индустриальных парков региона. "Мы приветствуем развитие такого бизнеса. Сила бельгийской и германской экономики - это средние компании, которые очень динамичны", - пояснил он.

Вадим Шумков предложил иностранцам несколько перспективных направлений - это развитие логистических центров, судостроение, производство шоколада, сыров и строительство теплиц, в которых можно выращивать цветы для продажи на внутрироссийский рынок. "По данным на 2017 год в стране реализовано более 3 миллиардов цветов. Это от 180 до 200 миллиардов рублей ежегодно. Понятно, что в Россию в основном везут цветы из Голландии, но у вас есть возможность опередить своих соседей и оказаться первыми в нашей стране. Площадки под эти проекты уже готовы", - обратился замгубернатора к членам делегации.

Завершилась встреча подписанием соглашения о сотрудничестве между Торгово-промышленной палатой Тюменской области и Бельгийско-Люксембургской торговой палатой в России.

Фото ИА "Тюменская линия"

Дарья Казакова