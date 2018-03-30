О противодействии коррупции расскажут по горячей линии

фото МЧС по Тюменской области

Прямая линия по вопросам антикоррупционного просвещения будет работать 10 апреля с 10 до 13 часов по телефону 590-549.

Жители Тюменской области смогут задать вопросы по теме противодействия коррупции, сообщить об известных фактах коррупции в подразделениях МЧС России по Тюменской области, получить информацию о порядке действий в случае, если должностное лицо вынуждает к совершению коррупционных действий.

На вопросы будут отвечать должностные лица отдела кадров, управления надзорной деятельности и профилактической работы, отдела обеспечения безопасности людей на водных объектах и юридического отделения, сообщает пресс-служба МЧС России по Тюменской области.