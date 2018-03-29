Александр Большунов выиграл гонку на чемпионате России

фото ЦСП72

Александр Большунов праздновал победу в индивидуальной гонке "классикой" на 15 км чемпионата России по лыжным гонкам в Сыктывкаре.

фото ЦСП72

Также он в паре с Глебом Ретивых победил в командном спринте. В спринте свободным стилем среди мужчин Иван Якимушкин стал серебряным, а Глеб Ретивых бронзовым призером: парни уступили югорчанину Сергею Устюгову.

В программу чемпионата вошли: индивидуальные, спринтерские, эстафетные гонки, скиатлон, масс-старт и командный спринт. В составе сборной Тюменской области выступают 20 спортсменов и спортсменок. 30 марта определятся чемпионы в эстафетах. А 31 марта и 1 апреля состоятся масс-старты, сообщает пресс-служба ЦСП72.