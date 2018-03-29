В Тюменском районе индивидуальных предпринимателей становится больше

Жители Тюменского района идут в бизнес. Фото управления информационной политики и информатизации администрации Тюменского района

736 индивидуальных предпринимателей зарегистрировали деятельность в Тюменском районе в 2017 году. По этому показателю район уступает только Тюмени. Динамика по сравнению с прошлым годом составила чуть более 13%. В целом по области число индивидуальных предпринимателей выросло на 12%.

По мнению специалистов, это обусловлено широким комплексом мер государственной, региональной и муниципальной поддержки предпринимательского сектора, которые действуют на территории региона. Совершенствуется система налогообложения, разработаны и применяются специальные налоговые режимы для бизнеса. Для вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей применяется система налоговых каникул.

Большую роль играют программы субсидирования: от возможности получения микрозайма до возмещения затрат на приобретение оборудования по кредитным линиям или лизинговым договорам.

В Тюменском районе также проводится большая работа с предпринимательским сообществом. В 2017 году проведены новые обучающие мероприятия и тренинги: "Школа фермера", "Школа социального предпринимательства", "Вечерняя школа предпринимателя", "Бизнес класс".

Серьезное внимание уделяется формированию объединений предпринимателей, приглашению их в Советы по развитию малого и среднего предпринимательства как на уровне района, так и на уровне сельских поселений. Это помогает выстроить регулярный и взаимовыгодный диалог власти и бизнеса.

Администрация района пропагандирует и популяризирует предпринимательскую деятельность. Впервые команда известных успешных бизнесменов вышла в школы Тюменского района для реализации проекта "Стратегия жизни". Участники проекта рассказывают школьникам об историях успеха и предпринимательском деле. Цель таких встреч – вырастить новое поколение бизнесменов, с детства знакомых с лучшими примерами ведения бизнеса в районе.

В администрации Тюменского района налажена работа территориальной межведомственной комиссии по выходу граждан на самообеспечение и содействию их занятости. В рамках программы безработные граждане могут получить финансовую помощь при государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица для профессиональной реализации, сообщает Управление экономики и стратегического развития администрации Тюменского района.