up

2.04.2018 понедельник

USD 57,2649

EUR 70,5618

В Тюмени 1..3 С 4 м/с
ветер западный

﻿
Главная / Новости / Общество

Современные проблемы земельно-кадастровой деятельности обсудят на конференции в ТИУ

08:07 02 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
фото ТИУ

Международная научно-практическая конференция "Современные проблемы земельно-кадастровой деятельности" пройдет на базе Тюменского индустриального университета 19 апреля.

Срок приема материалов для участия в конференции – до 8 апреля. Для участия в конференции приглашают российских и зарубежных исследователей и практиков, ведущих ученых, научных сотрудников, преподавателей и сотрудников опорных университетов; представителей органов власти, предприятий-партнеров, общественных организаций; аспирантов, студентов образовательных организаций технического профиля (направлений подготовки).

Рабочие языки конференции - русский и английский. Материалы конференции будут опубликованы в печатном сборнике.

Для участия необходимо направить в адрес оргкомитета заявку, статью на e-mail: chernyheg@tyuiu.ru, сообщает пресс-служба ТИУ. 

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: земля , кадастр , конференция , ТИУ

Последние новости

08:07 Современные проблемы земельно-кадастровой деятельности обсудят на конференции в ТИУ
18:27 Китайская компания-стартапер инвестирует в разработку и выпуск электромобилей
18:00 2 апреля - события дня
17:43 Тюменские спасатели оказали помощь десятилетнему мальчику
17:01 Недропользователям региона посоветовали создать свою криптовалюту
16:48 VR-спектакль "В поисках автора" увидят в Архангельске
15:24 Тюменские хирурги помогли 80-летней жительнице Екатеринбурга вернуться к полноценной жизни
15:01 В Западную Сибирь идет баженовская свита
13:14 Названы победители геологической олимпиады школьников
11:24 Родители Тюменского района общаются в неформальной обстановке
Все новости

Архив новостей

Апрель, 2018
﻿

Губернатор

Владимир Якушев: Россия гордится трудовыми подвигами геологов

Пошаговые инструкции выхода на экспорт разработали для предприятий региональные власти

Владимир Якушев: картельные сговоры наносят серьезный ущерб экономике

Политика

Новый проект партии "Единая Россия" станет локомотивом роста для экономики всей России

Тюменские депутаты поддержали закон о земельной амнистии

Назначен директор департамента лесного комплекса Тюменской области

Экономика

Китайская компания-стартапер инвестирует в разработку и выпуск электромобилей

В Западную Сибирь идет баженовская свита

На тюменском заводе установили уникальный станок

Общество

Современные проблемы земельно-кадастровой деятельности обсудят на конференции в ТИУ

2 апреля - события дня

Недропользователям региона посоветовали создать свою криптовалюту

Спорт

Развитие массового спорта в Тюменской области отмечено на высоком уровне

Уральские лыжники старше шестидесяти лет проложили маршрут через Чукотку

Танцевальные пары встретятся на чемпионате и первенстве УФО в Тюмени

Происшествия

Тюменские спасатели оказали помощь десятилетнему мальчику

Тюменец незаконно вырубил сосны

Тюменка прописала в своей квартире более сотни мигрантов
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Главный редактор Е.В. Стрельцова, e-mail post@t-l.ru, тел. (3452) 49-00-05

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Учредитель: ГАУ ТО "Тюменское региональное информационное агентство "ТюменьМедиа". Информация о деятельности учреждения

16+