Современные проблемы земельно-кадастровой деятельности обсудят на конференции в ТИУ

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Международная научно-практическая конференция "Современные проблемы земельно-кадастровой деятельности" пройдет на базе Тюменского индустриального университета 19 апреля.

Срок приема материалов для участия в конференции – до 8 апреля. Для участия в конференции приглашают российских и зарубежных исследователей и практиков, ведущих ученых, научных сотрудников, преподавателей и сотрудников опорных университетов; представителей органов власти, предприятий-партнеров, общественных организаций; аспирантов, студентов образовательных организаций технического профиля (направлений подготовки).

Рабочие языки конференции - русский и английский. Материалы конференции будут опубликованы в печатном сборнике.

Для участия необходимо направить в адрес оргкомитета заявку, статью на e-mail: chernyheg@tyuiu.ru, сообщает пресс-служба ТИУ.