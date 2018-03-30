В Тюмени обсудят новые технологии лечения болезней сердца

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Более 350 специалистов, в том числе ведущие российские ученые и врачи, примут участие во Всероссийской научно-практической конференции "Эндоваскулярное лечение сложных форм ишемической болезни сердца", которая впервые пройдет в Тюмени 30 и 31 марта.

Участники обсудят последние достижения в эндоваскулярной хирургии (хирургии сосудов без разрезов), внедрение инновационных методов диагностики и лечения в широкую практику. Конференция будет способствовать укреплению профессиональных связей между учеными и врачами.

За последние десятилетия рентгенэндоваскулярные методы лечения сердечно-сосудистой патологии активно развивались и показали свою высокую эффективность, малотравматичность и социальную значимость. Это перспективная и высокотехнологичная отрасль современной медицины. Она способствует снижению смертности от болезней сердца, в том числе и при остром инфаркте миокарда, который остается опасным смертельным заболеванием. В России он ежегодно уносит жизни 61 тыс. человек, или семь человек в час, из них 17% – люди трудоспособного возраста, сообщает отдел по связям с общественностью Тюменского кардиоцентра.