На Южном Урале проснулись медведи

фото национального парка "Таганай"

Зимняя спячка для медведей на Южном Урале закончилась по графику. Следы хозяина тайги сотрудники национального парка "Таганай" заметили во время проведения зимнего маршрутного учета в районе моста через реку Тесьма.

Сначала зверь шел по тропе, затем решил свернуть с нее и проложил в сугробе собственный тракт шириной около 80 см. На целике заметны следы волочения живота и шерсть.

"Судя по следам – их размер 20-25 сантиметров без учета когтей, ширина шага 1,1-1,2 метра – это довольно крупный медведь, - сообщила научный сотрудник национального парка "Таганай" Марина Середа. – В мае 2016 в том же районе я тоже видела следы медведя, тогда рядом с большими отпечатками лап были и маленькие. Так что, возможно, это медведица. Берлогу обнаружить не удалось. Не исключено, что зверь пришел издалека. Но его дом может располагаться и где-то поблизости. Не зря среди охотников бытует мнение, что косолапый устраивает свои лежбища так, чтобы было слышно крик петуха".

Проснувшийся мишка будет бродить по лесу и разминаться. Ходить ему легко – сугробы в 50-60 сантиметров для этого зверя не преграда. В меню топтыгина пока лишь ветки с почками и хвоя. Кстати, если температура вновь начнет опускаться, медведь может опять отправиться на боковую и будет дремать в берлоге до потепления, сообщает пресс-служба национального парк.