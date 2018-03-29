Владимир Чейметов: подготовка к весенней посевной кампании проходит в штатном режиме

Посевная кампания. Фото ИА "Тюменская линия"

Весенние полевые работы в Тюменской области начнутся не ранее 20 чисел апреля. Такие предположения сделал заместитель губернатора, директор департамента АПК Тюменской области Владимир Чейметов, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия".

"Прогнозы такие делать – дело неблагодарное, - заявил он, - но по наблюдениям за последние 20 лет первые полевые работы мы начинали 21-24 апреля. Начиналось боронование, подкормка многолетних трав. А затем уже посевные работы".

Площадь посевов в этом году, по его словам, будет на уровне прошлого года.

"Никаких сложностей в подготовке весенней посевной кампании мы не наблюдаем, - отметил он. - Будем надеяться, что все пройдет в штатном режиме".

Владимир Чейметов сообщил, что готовность техники на сегодняшний день в хозяйствах области составляет 98%, прицепного оборудования - 96%.

Сельхозтоваропроизводители получили согласование Министерства сельского хозяйства краткосрочных кредитов на организацию весенне-полевых работ на сумму чуть более 1 млрд 700 млн рублей.

"Что касается темпов накопления минеральных удобрений, средств защиты растений, кондиционности семян, то здесь ситуация стабильная", - отметил Владимир Чейметов.

Борис Олейник