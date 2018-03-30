Тоболяки могут рассказать о преступлениях по телефону доверия

Фото ИА "Тюменская линия"

Рассказать о готовящихся или совершенных преступлениях тоболяки могут по телефону доверия тюменской полиции.

Единый телефон доверия работает в круглосуточном режиме: 8 (3452) 29-14-32.

Граждане могут обратиться с информацией о фактах коррупции, предполагаемых наркопритонах, недостатках в работе силовых структур, нарушениях служебной дисциплины и законности со стороны сотрудников полиции, сообщает пресс-служб МО МВД России "Тобольский".