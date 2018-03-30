up

30.03.2018 пятница

USD 57,7626

EUR 71,0942

В Тюмени -9..-11 С 3 м/с
ветер юго-западный

﻿
Главная / Новости / Общество

В Салехарде можно получить удостоверение пилота малой авиации

12:38 30 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
В Салехарде можно получить удостоверение пилота малой авиации. Фото www.rosleshoz.gov.ru

Школу пилотов открыла Федерация легкой и сверхлегкой авиации Ямало-Ненецкого автономного округа "Крылья Арктики" в Салехарде.

Любой желающий может получить лицензию пилота легкой и сверхлегкой авиации после нескольких месяцев обучения. Преподаватели из Омска обучают группу из первых шести желающих. 

"Идея обучения пилотированию обсуждалась с начала образования федерации. Создана база, имеется учебный самолет "Аэропракт", мы пригласили преподавателей. Каждый ученик обязан налетать 28,5 часов, в том числе это и самостоятельные вылеты без инструктора", - рассказал председатель федерации Юрий Суендуков.

По итогу обучения в Салехарде курсантам предстоит отправиться в Омск, чтобы сдать в учебном центре финальный экзамен, после которого они получат свидетельство пилота сверхлегкого воздушного судна. Срок обучения составляет примерно 2 месяца: 1,5 месяца теории и примерно 10 дней практических вылетов. После завершения обучения пилот сверхлегкого воздушного судна может пойти учиться дальше и получать лицензии пилотирования на другие типы воздушных судов.

"Для кого-то обучение – это хобби. Люди стремятся приобрести собственные суда и летать для удовольствия. Я хочу получить лицензию пилота, чтобы потом связать свою трудовую деятельность с авиацией", - рассказал один из учащихся после первого вылета. По его словам, учиться интересно, самолеты легкие к пониманию, трудной остается только посадка воздушного судна.

Кроме того, федерация проводит работу с подрастающим поколением в центре внешкольной работы, где один из пилотов организовал авиамодельный кружок. В кружке дети изучают основы аэродинамики, собирают собственные модели самолетов и проводят соревнования за звание лучшего пилота кружка. 

Как отмечается на сайте правительства Ямала, Федерации легкой и сверхлегкой авиации Ямало-Ненецкого автономного округа "Крылья Арктики" принадлежит четыре самолета Л-42М и учебно-тренировочный самолет А-22 "Аэропракт". Характеристики самолетов позволяют преодолеть расстояние до 1,7 тыс. км на одной заправке.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: малая авиация , Ямал

Последние новости

14:49 Безработный курганец ограбил продавщицу тюменского магазина
14:38 Вопросы применения антимонопольного законодательства обсуждают на конференции в Тюмени
14:27 Новый проект партии "Единая Россия" станет локомотивом роста для экономики всей России
14:16 Главный инженер Исетского района стал победителем профессионального конкурса
14:05 Тоболяки могут рассказать о преступлениях по телефону доверия
13:53 Тюменские студенты за проекты об Арктике получили награды в Госдуме
13:42 В регионе помогают малому бизнесу вывести товары на зарубежные рынки
13:32 Курганец зарезал жену и отправил теще фотографию трупа
13:21 В Тюмени обсудят новые технологии лечения болезней сердца
13:10 В тюменских отделениях пенсионного фонда заработали онлайн-сурдопереводчики
Все новости

Архив новостей

Март, 2018
﻿

Губернатор

В регионе помогают малому бизнесу вывести товары на зарубежные рынки

Губернатор: при выявлении нарушений необходимо их реально и в кратчайшие сроки устранить

Владимир Якушев: регион успешно наращивает присутствие на внешних рынках

Политика

Новый проект партии "Единая Россия" станет локомотивом роста для экономики всей России

Тюменские депутаты одобрили закон о земельной амнистии

Назначен директор департамента лесного комплекса Тюменской области

Экономика

В Тюменском районе будут выращивать грибы, а в Исетском разливать кумыс

АПК Тюменской области стал полноценной индустриальной отраслью с высоким инвестиционным потенциалом

Семьи с низким доходом получают ежемесячные выплаты из средств маткапитала

Общество

Вопросы применения антимонопольного законодательства обсуждают на конференции в Тюмени

Главный инженер Исетского района стал победителем профессионального конкурса

Тоболяки могут рассказать о преступлениях по телефону доверия

Спорт

Александр Логинов выиграл гонку на чемпионате России по биатлону в Югре

В Тюмени встретятся сильнейшие гандболисты Урала и Сибири

ХК "Рубин" сохранил лучших бомбардиров

Происшествия

Безработный курганец ограбил продавщицу тюменского магазина

Курганец зарезал жену и отправил теще фотографию трупа

Житель Абатского района зарезал своего сына
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Главный редактор Е.В. Стрельцова, e-mail post@t-l.ru, тел. (3452) 49-00-05

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Учредитель: ГАУ ТО "Тюменское региональное информационное агентство "ТюменьМедиа". Информация о деятельности учреждения

16+