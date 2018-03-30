В Салехарде можно получить удостоверение пилота малой авиации

В Салехарде можно получить удостоверение пилота малой авиации. Фото www.rosleshoz.gov.ru

Школу пилотов открыла Федерация легкой и сверхлегкой авиации Ямало-Ненецкого автономного округа "Крылья Арктики" в Салехарде.

Любой желающий может получить лицензию пилота легкой и сверхлегкой авиации после нескольких месяцев обучения. Преподаватели из Омска обучают группу из первых шести желающих.

"Идея обучения пилотированию обсуждалась с начала образования федерации. Создана база, имеется учебный самолет "Аэропракт", мы пригласили преподавателей. Каждый ученик обязан налетать 28,5 часов, в том числе это и самостоятельные вылеты без инструктора", - рассказал председатель федерации Юрий Суендуков.

По итогу обучения в Салехарде курсантам предстоит отправиться в Омск, чтобы сдать в учебном центре финальный экзамен, после которого они получат свидетельство пилота сверхлегкого воздушного судна. Срок обучения составляет примерно 2 месяца: 1,5 месяца теории и примерно 10 дней практических вылетов. После завершения обучения пилот сверхлегкого воздушного судна может пойти учиться дальше и получать лицензии пилотирования на другие типы воздушных судов.

"Для кого-то обучение – это хобби. Люди стремятся приобрести собственные суда и летать для удовольствия. Я хочу получить лицензию пилота, чтобы потом связать свою трудовую деятельность с авиацией", - рассказал один из учащихся после первого вылета. По его словам, учиться интересно, самолеты легкие к пониманию, трудной остается только посадка воздушного судна.

Кроме того, федерация проводит работу с подрастающим поколением в центре внешкольной работы, где один из пилотов организовал авиамодельный кружок. В кружке дети изучают основы аэродинамики, собирают собственные модели самолетов и проводят соревнования за звание лучшего пилота кружка.

Как отмечается на сайте правительства Ямала, Федерации легкой и сверхлегкой авиации Ямало-Ненецкого автономного округа "Крылья Арктики" принадлежит четыре самолета Л-42М и учебно-тренировочный самолет А-22 "Аэропракт". Характеристики самолетов позволяют преодолеть расстояние до 1,7 тыс. км на одной заправке.