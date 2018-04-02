На переправе в Тобольске запретили проезд грузовых машин

Фото ИА "Тюменская линия"

Грузоподъемность ледовой переправы Тобольск-Бекерево через Иртыш снизили до пяти тонн со 2 апреля.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности проезда через реку Иртыш. На реке установлены деревянные мостки для пешеходов.

В 2017 году в это время на переправе было установлено ограничение в три тонны, сообщает пресс-служба администрации Тобольска.