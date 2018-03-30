В Тюмени открывается уникальная выставка народного искусства "Чувашия. Творцы и Хранители"

фото Тюменское музейно-просветительское объединение ВКонтакте

Выставка "Чувашия. Творцы и Хранители" открывается в историческом парке "Россия — Моя История" (ул. Орджоникидзе, 47) 31 марта в 13 часов.

Как сообщают организаторы, в течение месяца в Историческом парке будет представлена национальная гордость чувашского народа — разнообразные вышивки, а также необычные скульптуры и украшения основных этнографических групп чувашей.

Про Чувашию говорят, что это "край ста тысяч песен, ста тысяч слов, ста тысяч вышивок". Одним из наиболее любимых и процветающих народных промыслов Чувашии является искусство вышивания, которое вот уже многие годы хранит и развивает на промышленном уровне фабрика "Паха тӗрӗ", созданная в конце 1923 года. За 95 лет деятельности она удостаивалась почетных званий и наград на ста выставках, фестивалях и ярмарках в России, США, Японии, Франции и других странах.

Авторские произведения художников фирмы хранятся в Санкт-Петербургском Государственном музее этнографии народов мира, Государственном русском музее и Государственном музее современной истории России. Фабрика — крупнейший художественный промысловый центр, в котором создаются изделия на основе народного искусства.

Работа выставки продлится до 29 апреля. Вход свободный.