up

30.03.2018 пятница

USD 57,7626

EUR 71,0942

В Тюмени -10..-12 С 5 м/с
ветер юго-западный

﻿
Главная / Новости / Общество

В Тюмени открывается уникальная выставка народного искусства "Чувашия. Творцы и Хранители"

20:01 30 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
фото Тюменское музейно-просветительское объединение ВКонтакте

Выставка "Чувашия. Творцы и Хранители" открывается в историческом парке "Россия — Моя История" (ул. Орджоникидзе, 47) 31 марта в 13 часов.

Как сообщают организаторы, в течение месяца в Историческом парке будет представлена национальная гордость чувашского народа — разнообразные вышивки, а также необычные скульптуры и украшения основных этнографических групп чувашей.

Про Чувашию говорят, что это "край ста тысяч песен, ста тысяч слов, ста тысяч вышивок". Одним из наиболее любимых и процветающих народных промыслов Чувашии является искусство вышивания, которое вот уже многие годы хранит и развивает на промышленном уровне фабрика "Паха тӗрӗ", созданная в конце 1923 года. За 95 лет деятельности она удостаивалась почетных званий и наград на ста выставках, фестивалях и ярмарках в России, США, Японии, Франции и других странах.

Авторские произведения художников фирмы хранятся в Санкт-Петербургском Государственном музее этнографии народов мира, Государственном русском музее и Государственном музее современной истории России. Фабрика — крупнейший художественный промысловый центр, в котором создаются изделия на основе народного искусства.

Работа выставки продлится до 29 апреля. Вход свободный.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: выставка , вышивка , исторический парк , музей , Чувашия

Последние новости

20:01 В Тюмени открывается уникальная выставка народного искусства "Чувашия. Творцы и Хранители"
19:27 Тюменец незаконно вырубил сосны
19:16 Уральские лыжники старше шестидесяти лет проложили маршрут через Чукотку
18:51 Танцевальные пары встретятся на чемпионате и первенстве УФО в Тюмени
18:19 Для гостей отеля Vostok создали номера с уникальным интерьером Фото
18:05 Пошаговые инструкции выхода на экспорт разработали для предприятий региональные власти
17:54 31 марта - события дня
17:43 Тюменка прописала в своей квартире более сотни мигрантов
17:32 Тюменские отличники ГТО получат наклейки на автомобиль
17:24 Сбор неисправной техники для детского кружка радиолюбителей стартовал в Тюмени
Все новости

Архив новостей

Март, 2018
﻿

Губернатор

Пошаговые инструкции выхода на экспорт разработали для предприятий региональные власти

Владимир Якушев: картельные сговоры наносят серьезный ущерб экономике

В регионе помогают малому бизнесу вывести товары на зарубежные рынки

Политика

Новый проект партии "Единая Россия" станет локомотивом роста для экономики всей России

Тюменские депутаты поддержали закон о земельной амнистии

Назначен директор департамента лесного комплекса Тюменской области

Экономика

Тюменские производители расширяют сотрудничество с крупными торговыми сетями

В Тюменском районе будут выращивать грибы, а в Исетском разливать кумыс

АПК Тюменской области стал полноценной индустриальной отраслью с высоким инвестиционным потенциалом

Общество

В Тюмени открывается уникальная выставка народного искусства "Чувашия. Творцы и Хранители"

Для гостей отеля Vostok создали номера с уникальным интерьером

31 марта - события дня

Спорт

Уральские лыжники старше шестидесяти лет проложили маршрут через Чукотку

Танцевальные пары встретятся на чемпионате и первенстве УФО в Тюмени

Тюменские отличники ГТО получат наклейки на автомобиль

Происшествия

Тюменец незаконно вырубил сосны

Тюменка прописала в своей квартире более сотни мигрантов

В Аромашево работники автотранспортного предприятия получили зарплату после вмешательства прокуратуры
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Главный редактор Е.В. Стрельцова, e-mail post@t-l.ru, тел. (3452) 49-00-05

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Учредитель: ГАУ ТО "Тюменское региональное информационное агентство "ТюменьМедиа". Информация о деятельности учреждения

16+