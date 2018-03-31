Новую столицу Олимпиады назовут в сентябре 2019 года

Олимпийские игры. Фото ИА "Тюменская линия"

Семь стран подали заявки на проведение зимних Олимпийских игр в 2026 году, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на ресурс Insidethegames.biz.

На Олимпиаду претендуют города Грац и Шламдинг (Австрия), Милан и Турин (Италия), Калгари (Канада), Эрзурум (Турция), Саппоро (Япония), Сьон (Швейцария) и Стокгольм (Швеция).

"В течение шести месяцев страны-участницы должны предоставить подробную информацию по своим заявкам", - уточняет ресурс.

Столица зимней Олимпиады будет названа в сентябре 2019 года на сессии МОК в Милане.

В 2018 году Зимние Олимпийские игры состоялись в южнокорейском Пхенчхане, в 2022 году они пройдут в Пекине. Между тем, Саппоро принимал зимнюю Олимпиаду в 1972 году, Калгари - в 1988-м, Турин - в 2006-м. В Стокгольме в 1912 году проходила летняя Олимпиада.