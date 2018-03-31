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Театральную историю Тюмени покажут в музее-усадьбе Колокольниковых

11:41 31 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
Тюменский драматический театр. Фото ИА "Тюменская линия"

Выставка "Весь мир – театр" к 160-летию Тюменского драматического театра откроется в музее-усадьбе Колокольниковых (ул. Республики, 18) 4 апреля. 

История Тюменского драмтеатра началась в 1858 году с любительского кружка. Тогда это были несколько благотворительных спектаклей в пользу тюменской школы для "девиц". 

На выставке будут представлены фотографии и документы народного артиста Г.И. Дьякова-Дьяченко, заслуженных артистов К.И. Кривской, Г.В. Баширова, уроженки города Тюмени актрисы Н.Я. Кардонской. Подлинный билет на посещение театра Текутьева и портрет купца и мецената К. Шешукова, афиши и программы спектаклей советской эпохи - все это стало экспонатами новой музейной выставки. 

Одним из ключевых предметов стала соль из здания старого театра. По словам директора Тюменского драматического театра Сергея Осинцева, соль является символом профессии, символом того времени, когда театр находился в старом здании. 

Стоимость билета: для взрослых – 70 рублей, льготные категории – бесплатно. Справки по телефону: 8(3452) 46-49-63. Выставка будет работать с 4 апреля по 25 мая 2018 года. 

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Теги: музей Словцова , музей-усадьба Колокольниковых , Сергей Осинцев , театр

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