"Цифровая экономика" страны получила финасирование

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Правительство России выделило три миллиона рублей на мероприятия программы "Цифровая экономика Российской Федерации", сообщается на сайте ведомства.

"Бюджетные ассигнования в размере трех миллионов 40 тысяч рублей выделены на финансирование первоочередных мероприятий по направлениям "Информационная инфраструктура", "Формирование исследовательских компетенций и технологических заделов", "Информационная безопасность" программы "Цифровая экономика Российской Федерации", — сказано в документе.