WhatsApp тестирует функцию изменения номеров

WhatsApp. Фото с сайта newspile.ru

WhatsApp облегчит уведомление выделенных контактов об изменении номера телефона, сообщает ФБА "Экономика сегодня".

Эту функцию проработали до последней бета-версии Android (2.18.97) приложения. Ожидается, что вскоре она достигнет версий iPhone и Windows Phone.

Новинка позволяет расширить базовую функцию "Изменить номер". Пользователи с ее помощью смогут переносить информацию, группы и настройки учетной записи. Новая функция запускается через серверное обновление в бета-версию WhatsApp для бета-версии 2.18.97. Это дополнение дает возможность сообщать всем контактам об изменении номера.