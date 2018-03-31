Ялуторовских дошкольников познакомили с Великой Отечественной войной

Воспитанники одного из детских садов Ялуторовска познакомились с экспонатами выставки "Фронтовые реликвии", который прошел в ялуторовском музее "Торговые ряды".

На музейном уроке дошколята познакомились с реликвиями из фондов Ялуторовского музейного комплекса, принадлежащими солдатам и офицерам, участникам Великой Отечественной войны.

Благодаря представленным на уроке предметам, детям удалось узнать, насколько трудным был боевой путь наших земляков в годы войны. На уроке ребятам познакомились с памятными местами Ялуторовска, а также узнали интересные факты из биографии земляков, сообщает пресс-служба ялуторовского музейного комплекса.