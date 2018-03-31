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Ялуторовских дошкольников познакомили с Великой Отечественной войной

17:18 31 марта 2018 | mobile | | print версия для печати

Воспитанники одного из детских садов Ялуторовска познакомились с экспонатами выставки "Фронтовые реликвии", который прошел в ялуторовском музее "Торговые ряды". 

На музейном уроке дошколята познакомились с реликвиями из фондов Ялуторовского музейного комплекса, принадлежащими солдатам и офицерам, участникам Великой Отечественной войны. 

Благодаря представленным на уроке предметам, детям удалось узнать, насколько трудным был боевой путь наших земляков в годы войны. На уроке ребятам познакомились с памятными местами Ялуторовска, а также узнали интересные факты из биографии земляков, сообщает пресс-служба ялуторовского музейного комплекса. 

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Теги: Великая Отечественная война , Ялуторовский музейный комплекс

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