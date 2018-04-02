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Победители "Поющего города" едут в Тобольск и "Жемчужину Сибири"

16:42 02 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати

Тюменские школьники отправились в интерактивные путешествия, которые получили в подарок на фестивале "Поющий город".

Школьные хоры 1-4 классов, занявшие первые места, посещают культурно-образовательные площадки. Более 6 тыс. 200 ребят из 1-3 классов проходят увлекательные маршруты по историческому парку и музеям, участвуют в занимательных мастер-классах, фотографируются в костюмах и с артефактами фильма "Тобол".

Например, в музее им. Словцова ребята измеряют длину своих прыжков на прыгомере, узнавая, каким животным свойственна такая же ловкость; смотрят познавательные фильмы, удобно расположившись в амфитеатре; рисуют картины ладошками на мольбертах; знакомятся с историей почтовых открыток и мастерят свои собственные; узнают о происхождении тюменских наличников.

Лучшие вокалисты из 4 классов отправляются в археологический музей-заповедник. На озере Андреевском около 2 тыс. школьников увидят следы исчезнувших поселений и городищ, окунутся в традиционный жизненный уклад коренных народов севера.

Ребят с 1 по 4 классы, которые завоевали в конкурсе вторые места, ждет концертно-театрализованная программа. "Экзамен Арлекина", "Легенда о драконе", "Бременские музыканты", "Карлик нос", "Солдатская краюха" - около 7 тыс. 800 учеников смогут увидеть лучшие постановки тюменского драмтеатра, театра кукол и филармонии.

В апреле стартуют экскурсионно-образовательные выезды в Тобольск. В эти поездки отправятся победители "Поющего города" из 5-7 классов. Достопримечательности духовной столицы региона увидят более 4 тыс. 600 ребят. Ученики этих же параллелей, занявшие вторые места, отправятся покорять областной центр зимних видов спорта - "Жемчужину Сибири".

Напомним, в конкурсе "Поющий город" и форуме "Большая перемена" приняли участие в Тюмени 126,5 тыс. детей и их родителей, в Тобольске – более 26 тыс. Участниками конкурса "Поющий город" стали ученики с 1-7 классов. Они исполнили песни о детстве, дружбе и Родине. Оценивали выступления специальное родительское жюри. Баллы ставили за чистоту исполнения, сценическую культуру и активность групп поддержки. 

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Теги: конкурсы , школьники , школьные каникулы

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