Конференция на тему безопасности в образовательной среде соберет педагогов, психологов и ученых

фото министерства образования и науки РФ

Конференция "Насилие в образовательной среде. Причины, тенденции обострения, поиск решений" пройдет в Москве (Ленинский проспект,158, гостиница "Салют", зал "Топаз") 4 апреля с 9 до 16 часов.

На конференцию приглашают представителей власти, родительской и ученической общественности, общественных организаций, органов управления образования, министерства внутренних дел; ученые, психологи, педагоги, руководители образовательных организаций, средства массовой информации.

В центре внимания общественной дискуссии: причины роста агрессии и проявления насилия в образовательной среде, его влиянии на ее безопасность, защита всех участников образовательного процесса от возросшей в последнее время интенсивности агрессивных реакций и многие другие проблемные темы. Программа конференции опубликована на сайте, сообщает пресс-служба министерства образования и науки РФ.