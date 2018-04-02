Победители конкурса "Мы - граждане России" получат паспорт в Москве

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Конкурс "Мы-граждане России" объявило Российское движение школьников. В нем могут участвовать школьники, достигшие 14-летнего возраста с 12 апреля по 12 июня, которые имеют отличные успехи в учебе, спорте, общественной деятельности и получающие паспорт гражданина Российской Федерации.

Для этого необходимо отправить заявку на участие в конкурсном отборе, согласие на обработку персональных данных и портфолио, отражающее достижения участника, на конкурсную платформу и электронную почту. Помимо этого, нужно разместить в социальных сетях видеообращение "Что значит быть гражданином Российской Федерации" и указать ссылку на видео в заявке. Обратите внимание, что длительность видео должна быть не более 3 минут.

Результаты конкурса объявят не позднее 1 июня 2018 года. Участников, набравших максимальное количество баллов, пригласят на торжественную церемония вручения паспортов юным гражданам Российской Федерации в Москву.

А те, кто не набрал необходимого количества баллов, будут рекомендованы к участию в региональных церемониях вручения паспортов в рамках акции "Мы – граждане России!". Согласие на обработку данных, заявку и положение вы найдете здесь, сообщает пресс-служба РДШ.