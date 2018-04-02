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Рослесхоз прогнозирует в мае высокий уровень пожарной опасности в тюменских лесах

17:15 02 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
rosleshoz.gov.ru

Предварительный прогноз пожарной опасности в лесах для регионов РФ составил Рослесхоз. Согласно расчетам экспертов, лесам Тюменской области опасность угрожает уже в мае. 

Отметим, о том, что в регионе подготовка к предстоящему пожароопасному сезону началась заранее, на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций под руководством вице-губернатора Сергея Сарычева в конце февраля сообщила и.о. директора областного департамента лесного комплекса Галина Громова.

По словам, общее количество сил и средств, которые могут быть привлечены к тушению лесных пожаров в регионе, составляет 2 тыс.и 886 человек и 1 тыс. 122 единицы пожарной техники.

"Никаких проблем, связанных с материально-техническим обеспечением, у нас нет. Во всех лесничествах есть возможность отслеживать обстановку по данным космического мониторинга. Оперативное взаимодействие с МЧС, едиными дежурно-диспетчерскими службами муниципалитетов и соседними регионами налажено", - отметила и.о. директора областного департамента лесного комплекса.

Наиболее уязвимые в плане возникновения пожаров участки леса общей площадью более 2,8 млн га, расположенные вблизи населенных пунктов, находятся под постоянным контролем систем видеонаблюдения, добавила  Галина Громова. Еще около 6 млн га находятся под контролем авиации.

В апреле будет проведено обследование и, при необходимости восстановление противопожарных минерализованных полос вдоль автодорог, сообщил начальник областного управления автомобильных дорог Андрей Ковалев. По его словам, от сухостоя и кустарника планируется очистить более 270 тысяч кв. м. обочин.

К работе по тушению пожаров на территории региона могут также быть привлечены четыре пожарных поезда, которые дислоцируются в Тюмени, Тобольске, Ишиме и Камышлове, доложил заместитель начальника Свердловской железной дороги по территориальному управлению Сергей Нех.

Напомним, сообщить о лесном пожаре можно по телефонам бесплатной линии лесной охраны: 8-800-100-94-00, 8-800-100-19-70, в региональный пункт диспетчерского управления: 112, (3452) 32-41-71, 62-42-23, 62-42-25, или в МЧС: 59-04-62.

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Теги: лесные пожары , Рослесхоз

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