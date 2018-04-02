В Тобольске выработают алгоритм действии при ЧС в торговых центрах

Фото ИА "Тюменская линия"

Выработать алгоритм действий при возникновении чрезвычайных ситуация предложил глава Тобольска Владимир Мазур на совещании с руководителями торговых центров.

На встрече в городской администрации присутствовали представители торговых центров "Лента", "Азия", "Плаза", "РИО" и "Евразия".

"Существуют нормативы, требования безопасности, которые должны выполняться. Необходимо постоянно проводить профилактику чрезвычайных ситуаций, обучать персонал. Нужно выработать четкий алгоритм, как действовать и вести себя в случае опасности", - отметил Владимир Мазур.

Начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Тобольска Валерий Герасимов напомнил присутствующим, что начинается проверка торговых объектов в части противопожарной безопасности. У руководителей объектов есть две недели, чтобы устранить нарушения.

Заместитель главы города Евгений Бирюков заверил предпринимателей, что им окажут консультативную помощь по первой просьбе. Кроме того, если необходимо, организуют обучение охранников.

"Минимум, который надо сделать уже сейчас, открыть запасные выходы. Они не должны быть загорожены или захламлены. Посетителям надо знать, куда бежать в случае опасности", - уточнил Евгений Бирюков.

Завершилось совещание с руководителями изложением инструкции, как действовать должностным лицам при пожаре.

В Тюменской области начались внеплановые проверки пожарной безопасности торговых и торгово-развлекательных центров, также других мест с массовым пребыванием людей. Их инициировала генеральная прокуратура после пожара в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня".

До 20 апреля в регионе предстоит проверить более 200 таких объектов. Одновременно тщательно проверят учреждения культуры и спорта, детские досуговые организации.

Надзорные органы особое внимание обращают на исправность систем пожарной сигнализации и дымоудаления, работу системы оповещения людей в случае пожара, состояние эвакуационных путей и выходов, знание персоналом действий в случае возникновения пожара, сообщает пресс-служба администрации Тобольска.