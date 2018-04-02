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Повысить эффективность сотрудников помогают корпоративные интеллектуальные занятия

15:14 02 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
zt116.ru

Ментальная арифметика - это эффективный метод интеллектуального развития не только для детей, но и взрослых. Если школьникам такие занятия помогают успешно осваивать школьную программу и всесторонне развиваться, то взрослым полученные навыки позволят добиться вершин в карьере и бизнесе.

По словам руководителя интеллектуального клуба "Команда будущего" Маргариты Давиденко, большой интерес к ментальной арифметике проявляют работодатели, заинтересованные в высокоэффективных кадрах. На групповых корпоративных занятиях специалисты тренируют концентрацию внимания, память, способность усваивать и обрабатывать большие объемы информации.

"Ментальная арифметика – это лишь один из начальных элементов нашей работы с кадрами. На первом этапе развиваем концентрацию внимания, смотрим, как сотрудники реагируют на различные стрессовые ситуации. Рабочий день начинается с 15-минутной тренировки на тренажере "Викиум". Искусственный интеллект программы подстраивается под каждого пользователя индивидуально и ежедневно генерирует новые задания с учетом того, какие навыки требуется улучшить работнику", - рассказала она.

Второй этап – работа над расширением объема внимания. Объем внимания определяется количеством информации, одновременно способной сохраняться в сфере повышенного внимания (сознания) человека. Сотрудникам ставится задача выучить абсолютно несвязный текст, задействовав воображение. Преподаватели интеллектуального клуба раскрывают методику, как это можно сделать.

Те, кто успешно прошел эти испытания, переходят на следующий этап и учатся быстрой обработке информации. Овладев этим навыком, специалист может быстро читать и усваивать информацию, отправлять ее в  краткосрочную или долговременную память, выделять главное и анализировать.

"Занятия проходят в группах до 20 человек по полтора часа два раза в неделю. В результате работодатель получает эффективных сотрудников, готовых к новым трудовым достижениям, а если они продолжат тренироваться самостоятельно, то это еще больше раскроет их способности", - отметила Маргарита Давиденко.

Кроме того, в базовый образовательный модуль можно встроить дополнительные блоки, например, изучение иностранных языков. "Команда будущего" преподает методику, которая позволяет запомнить до 200 слов в день. Пройденное обучение не только интеллектуально обогатит каждого работника, но и поможет вывести бизнес на новый уровень и усилит эффективность организации.

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Теги: бизнес , кадры , образование , обучение , сотрудники

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