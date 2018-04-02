В Тюмени на улице Лесопарковой ограничат движение транспорта

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В связи со строительством межквартального проезда по ул. Лесопарковой с 9 апреля по 1 октября будет прекращено движение транспортных средств на участке от пересечения с ул. Казачьи Луга до строения № 6-в/1.

Как сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени, участникам дорожного движения необходимо обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения.