Тюменцы почтили память погибших в авиакатастрофе самолета ATR-72

фото duma72.ru

Трагедия, случившаяся в небе над Тюменью 2 апреля 2012 года, не забудется никогда. Катастрофа самолета ATR-72 унесла жизни 33 человек.

Шесть лет исполнилось с момента крушения самолета ATR-72 под Тюменью. Воздушное судно разбилось неподалеку от села Горьковка.

Утром вереница автомобилей прибыла к месту трагедии. Родные и близкие пассажиров рейса и членов экипажа, представители органов государственной власти, депутаты, общественники приехали, чтобы почтить память тюменцев. Священнослужители отслужили панихиду по погибшим.

К поминальному кресту и памятнику с именами людей, чье сердце остановилось утром 2 апреля 2012 года, тюменцы возложили свежие цветы.

Напомним, самолет ATR-72 авиакомпании Utair, выполнявший рейс Тюмень – Сургут, упал утром 2 апреля 2012 года при взлете в нескольких километрах от аэропорта. На борту находились 43 человека – 39 пассажиров и четыре члена экипажа. На месте погиб 31 человек, в том числе весь экипаж. Выжить удалось 12 пассажирам, они были госпитализированы в тяжелом состоянии. В больнице скончались еще двое пострадавших.