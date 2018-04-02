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Медики спасли тюменца, который обварился кипятком

14:52 02 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
фото ОКБ№1

21-летний житель Тюмени во время приготовления пищи около 15 часов 1 апреля обварился кипятком.

Бригада скорой помощи доставила пациента, получившего ожоги I–II степени шеи, грудной клетки, правой руки и стопы, в больницу. Медики оценивают его состояние, как удовлетворительное. Молодой человек продолжает проходить в стационаре необходимое лечение. 

22-летний тюменец около 17 часов 1 апреля на остановке  потерял сознание и у него возникли судороги. Фельдшеры скорой помощи доставили его в ОКБ №1. После обследования и оказания помощи мужчине, который страдает эпилепсией, в этот же день выписали домой.

1 тыс. 594 жителям областной столицы и Тюменского района оказали помощь врачи и фельдшеры скорой 31 марта и 1 апреля. В стационары доставлены 553 пациента. 557 вызовов переданы в службы неотложной помощи поликлиник и областной больницы № 19.

Врачи оперативного отдела провели 169 телефонных консультаций по вопросам оказания самопомощи и взаимопомощи в ситуациях, не требующих выезда медицинской бригады. Бригады скорой спасли 63 тюменца, их жизни и здоровью угрожала серьезная опасность.

Так, экстренная медицинская помощь оказана 19 пациентам в состоянии комы, шока, 26 – с острым коронарным синдромом, 18 – с нарушением мозгового кровообращения, сообщает пресс-служба ГБУЗ ТО "Станция скорой медицинской помощи". 

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Теги: ожоги , ОКБ №1 , приступ эпилепсии , скорая помощь

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