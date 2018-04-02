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Тюменский этап олимпиады "Менделеев" пополнится строительным профилем

20:11 02 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото пресс-службы департамента образования и науки Тюменской области

Строительное направление может пополнить список профилей, которые на очном этапе многопрофильной олимпиады "Менделеев" принимает Школа инженерного резерва ТИУ. Об этом рассказала руководитель школы Людмила Сорокина.

Напомним, 31 марта и 1 апреля в Тюменской области на базе "Олимпийской ребячки" прошла Межрегиональная многопрофильная олимпиада школьников "Менделеев". В 2018 году она приобрела новый формат и стала профильной, а не предметной. Также снизился возрастной ценз и продемонстрировать свои знания смогли школьники с 4 по 11 класс. Пока опорный вуз определил для себя два олимпиадных профиля – "Нефтегазовое дело" и "ИТ-технологии", но уже в 2019 году к ним может добавиться еще один – "Строительство".

Среди призеров и победителей олимпиады "Менделеев" пятеро — ученики Школы инженерного резерва ТИУ. Это Евгений Евтин, Денис Большаков, Максим Крутяков, Дмитрий Шевелев, Максим Катаев. Полный список победителей можно увидеть по ссылке на сайте вуза.

Всего на олимпиаду поступило 685 заявок из 20 регионов страны. В финал прошли 150 участников. Лучшие определятся в каждом профиле по пяти возрастным категориям. Ученики 11 классов, вошедшие в число призеров, получат 10 баллов дополнительно к результатам ЕГЭ при поступлении в Тюменский индустриальный университет. Ребятам младшего возраста предоставят возможность поехать в Международный детский центр "Артек" на финал Всероссийского конкурса научно-технических проектов "Инженерный резерв России", который пройдет с 23 сентября по 13 октября, сообщают в департаменте образования Тюменской области.

Дарья Казакова

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Теги: Менделеев , олимпиада школьников , ТИУ

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