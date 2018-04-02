Волонтеры в Тюмени раздадут георгиевские ленточки на военных автомобилях

Фото ИА "Тюменская линия"

Традиционная акция "Георгиевская лента" в 2018 году предстанет в новом формате. Волонтеры на военном автомобиле будут объезжать крупные торговые центры Тюмени и раздавать ленточки тюменцам и гостям города. Об этом сообщил на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Тюменская линия" и "Интерфакс-Урал" руководитель кампании Владимир Сбитнев.

В Тюмени традиционная патриотическая кампания "Мы помним" уже стартовала. В 2018 году акция пройдет в двенадцатый раз. Руководитель кампании рассказал об итогах акции, проходившей в 2017 году. "Мы ставили перед собой конкретные цели и достигли их, - отметил Сбитнев. – Это более 20 тысяч георгиевских лент, розданных волонтерами, 9 тысячами студентов, посетивших музей "Мы помним. Цена Победы" и 205 проведенных в школах патриотических уроков".

Напомним, волонтеры проекта раздавали георгиевские ленты жителям и гостям Тюмени на площадях и бульварах, на городских массовых мероприятиях, а также в международном аэропорту "Рощино". В 2018 году, по словам Владимира Сбитнева, кампания пройдет в Тюмени, Тобольске, Ишиме и Тюменском районе: "Патриотические уроки в школах пройдут с 10 апреля по 5 мая, на них школьникам расскажут о подвигах жителей Тюменской области и всего советского народа в годы Великой Отечественной войны". Традиционно Тюмень присоединится к всероссийской акции "Минута молчания" 9 мая в 18 часов 55 минут. В областной столице акция пройдет на пересечении улиц Республики и Мельникайте, а также во всех торговых центрах и местах общественного питания.

Николай Ступников