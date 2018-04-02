Школьников "Ломоносовского обоза" умоют тюменской нефтью

"Ломоносовский обоз". Фото ИА "Тюменская линия"

Тюменский технопарк "Кванториум" стал первым пунктом двухнедельного путешествия проекта "Ломоносовский обоз. Промышленное сердце России", в которое отправились 100 старшеклассников со всей страны.

От лица губернатора Тюменской области Владимира Якушева школьников приветствовала заместитель директора департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Ирина Широкова.

"Это уникальный проект, дающий возможность активным, талантливым и энергичным представителям молодого поколения проявить себя, пополнить свой багаж знаний и получить яркие впечатления. За несколько дней каждый из вас увидит особенности регионов Уральского федерального округа, ознакомится с их богатейшим историко-культурным наследием, промышленным и социально-экономическим потенциалом. Вы одни из тех, кто в скором времени будут определять будущее России, заниматься ее развитием. В Тюменской области реализуются десятки крупных и сотни небольших инвестиционных проектов, создаются совершенно новые отрасли и производства. Знакомство с ними поможет вам в генерации новых идей и проектов, в выборе вашего профессионального пути", - отмечается в привествии губернатора.

Как отметил организатор проекта - руководитель программы международного ломоносовского клуба, исполнительный директор АНО "Звезда" - Владимир Скрипниченко, в проекте "Ломоносовский обоз. Промышленное сердце России" ребята посетят ведущие промышленные производства округа, познакомятся с вузами и возможными будущими работодателями, знаменитыми жителями Тюмени, Кургана, Челябинска, Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Перми. В заявочной компании участвовали школьники со всей России и из стран СНГ. В Тюмень приехала сотня из 40 регионов, в том числе ребята из Дагестана, Крыма, Казахстана и Украины. Чтобы пройти отбор школьники писали эссе по 24 темам: от промышленности и экономики до лингвистики и туризма.

Уральский маршрут обязательно должен был начаться с города-флагмана Тюмени, считает Владимир Скрипниченко. Среди сотни "ломоносовских" талантов - шесть школьников с юга Тюменской области, а также есть представители из ХМАО-Югры и Ямала. Учащаяся Богандинской школы № 1 Ярослава Эбель взялась за написание эссе, потому что никто не решался. "Я решила написать эссе на тему "Искусственный интеллект: за кем останется будущее". Думаю, что человек доминирует над техникой. Не думала, что повезет. Даже не знаю, чего ожидать в поездке", - призналась в волнении пятнадцатилетняя школьница.

"Ломоносовский обоз". Фото ИА "Тюменская линия"

Она впервые в "Кванториуме", а впереди – Тобольск и еще так много городов. Это первое большое путешествие девушки. В проекте "Ломоносовский обоз" могут участвовать школьники от 14 до 17 лет, исключая выпускные классы: время ЕГЭ стрессовое, потому организаторы решили не трогать этих ребят. Впрочем, нашлись и те, кто решился на вызов школьному стрессу. Учащаяся челябинской школы Софья Гончарова несмотря на высокую занятость выпускного класса, решилась на поездку. Решение принимали вместе с родителями и директором школы. "Директор сказал в последний момент, что понимает важность этого проекта и уникальность поездки. Он сказал, если бы я была его дочерью, он точно сказал бы "Поезжай". Мы впервые едем по Уралу: до этого два года мы ехали дорогой, как шел Ломоносов – из Архангельска в Москву. "Ломоносовский обоз" дает толчок к развитию. Когда ты пишешь эссе, обращаешься к новым источникам. В этот раз я писала о туризме – открыла много нового о моей родине Урале. В будущем я хожу развиваться в нейропсихологии, но не отставать и в других сферах", - поделилась челябинская школьница.

Дирекция проекта наполнила "Обоз" сюрпризами. В нашем регионе они прошли мастер-классы в детском технопарке "Кванториум". Им восхитились преподаватели, которые сопровождают школьников в пути. Для учителей "Ломоносовский обоз" - способ вдохновиться для новых педагогических идей. Второй день гости Тюмени посветят встречам с профессорско-преподавательским составом ТюмГУ и ТИУ, пройдет экскурсия в гордуму. Ребята еще не знают, что на лекции председателя Совета молодых ученых Тюменской области Александра Смирнова их ждет особый сюрприз - помазание нефтью.

"Нефтью нас умоют в Тюмени. Такой подарок нам сделает Совет молодых ученых Тюменской области. Они подготовили пробирки с нефтью. Мы знаем, что нефть не отмыть, потому легонько поставим на лицах ребят крестики и тому подобное. Наша задача, чтобы ребята потрогали нефть. Тюмень обязана встретить нефтью", - считает Владимир Скрипниченко.

После двух насыщенных дней в Тюмени, ребята отправятся в Тобольск, где побывают в кремле и на объектах компании СИБУР. Школьники пока не знают, что страстную пятницу Великого поста проведут в Далматовском монастыре Курганской области, а после отправятся в Челябинск, где посетят Челябинский электровозоремонтный завод и Миасский завод УралАЗ.

В Екатеринбурге их ждет репетиция "Уральских пельменей" и встреча с солистом группы "Смысловые галлюцинации" Сергеем Бобунцом. "Бобунцу можно все простить за одну песню: "Вечно молодой, вечно пьяный". Это две знаковые встречи в Екатеринбурге. Хотели синхронизироваться с группой "Чайф" - они уральский тотем, но группа как раз будет в Москве с концертами", - пояснил Владимир Скрипниченко.

После культурной программы в столице Урала ребята познакомятся с тяжелой промышленностью Нижнего Тагила, посетив автоматизированный цех "Уралвагонзавод", в которой собирается продукция. На Среднем Урале ребятам преподадут урок циркового искусства в нижнетагильском государственном цирке. В столице Пермского края школьники посетят обзорные экскурсии по объектам 52 ракетной дивизии и экскурсию на "Лукойл-Пермь": им покажут процесс от добычи нефти до ее реализации на бензоколонке последнего поколения с самообслуживанием. "Мы показываем компаниям одаренных ребят. Если ребенка замотивировать, он может изобрести интересные вещи. У нас есть такие примеры. К примеру, есть девятиклассник, который предлагает решение проблемы с диоксидом серы", - рассказал Владимир Скрипниченко.

"Ломоносовский обоз" путешествует на четырех автобусах. Кортеж сопровождает автомобили ГИБДД, скорой помощи, МЧС. "Плюс Глонасс-мониторинг: на отдельной странице родители могут отслеживать передвижение кортежа. Дети участвуют в проекте бесплатно. Исключение составляет дорога в Тюмень и из Перми", - пояснил Владимир Скрипниченко.

"Ломоносовский обоз". Фото ИА "Тюменская линия"

В год проект требует 30 млн рублей. Восемь месяцев из 12 занимают подготовительные этапы: отбор участников, оформления разрешений, прочая организация и сбор "Обоза". Он рассказал, как одна из губернаторов Севера в первый год реализации проекта, получив уведомление от организаторов клуба, ответила, что денег в бюджете нет, но она возьмет школьников с собой. "На это денег в бюджет не заложено, но они приедут – она просто привезла с собой ребят за свой счет, потому что есть понимание: это дети, а проект важен. Он дает возможность побывать на таких объектах, куда не всякий может зайти - военной промышленности, ТЭК, аффинажа золота", - подчеркнул значимость "Обоза" его руководитель.

Такая правительственная поддержка важна для проекта, считает организатор. Это способствует его удешевлению. Он частично существует за счет партнерской помощи, а с 2018 года "Ломоносовский обоз" отправился в путь при поддержке Фонда президентских грантов. Проект реализуется при поддержке Минобрнауки РФ, ОНФ, правительств Тюменской, Челябинской, Свердловской областей и Пермского края, администрации Тобольска.

Самое значимое событие для участников "Ломоносовского обоза" случится в Перми 15 апреля: в Пермском государственном национальном исследовательском университете состоится публичная защита 10 лучших презентаций. Но проигравших уже нет: все, кто принял участие в поездке, становятся членами ломоносовского клуба.

﻿ "Ломоносовский обоз". Фото ИА "Тюменская линия" 1 /

Лина Орлова